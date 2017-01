Melanchthon-Oberschule darf Weinhübler Turnhalle weiter nutzen Das Hauptproblem bleibt aber weiter bestehen: Die eigentliche Halle der Schule ist zu klein.

Ende 2016, als dieses Bild entstand, wurde die Turnhalle an der Grundschule Weinhübel noch teilsaniert. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Teilerfolg für die Melanchthon-Oberschule: Nachdem die SZ kürzlich berichtet hatte, dass die Schule freitags aus finanziellen Gründen die alte Weinhübler Schulturnhalle nicht mehr nutzen soll, lenkte die Stadt ein. „Wir dürfen die Hallenzeiten in Weinhübel nun doch behalten“, freut sich Schulleiterin Uta Dietzel. Rathaussprecher Wulf Stibenz bestätigt das.

Prinzipiell ist Uta Dietzel mit der Stadt sehr zufrieden: „Die Verwaltung tut vieles für uns, hat die Uhrzeiten noch einmal anders abgestimmt und einen Bustransport zur Weinhübler Turnhalle und zurück eingerichtet.“ Für den Transport zur Rauschwalder Turnhalle bekommen die Schüler von der Stadt die Bustickets bezahlt.

Allerdings: „Das Hauptproblem bleibt weiter bestehen“, so Uta Dietzel: „Unsere eigene Turnhalle ist zu klein.“ Nur deshalb müssen die Sportlehrer zwischen drei Turnhallen und dem Neißebad – also vier Sportstätten – pendeln, und dafür den eigenen Pkw nutzen. Schule und Elternrat haben die Stadt schon seit zehn Jahren immer wieder gebeten, einen Turnhallenneubau an der Melanchthonschule zu prüfen. „Die Stadt sagt aber, in der Südstadt gebe es keinen Bedarf dafür“, so die Schulleiterin.

Stadtsprecher Stibenz spricht nicht von fehlendem Bedarf. Stattdessen erklärt er, insbesondere mit Blick auf den Turnhallen-Neubau an der Hugo-Keller-Straße sehe die Stadt derzeit keinen Handlungsspielraum für weitere Turnhallen-Neubauten. Deshalb gehe das Rathaus zurzeit davon aus, dass die vorhandenen Objekte weiter genutzt werden – und Lehrer sowie Schüler pendeln müssen. Ob ein tägliches Fahren zwischen vier Sportstätten zumutbar sei, will Stibenz nicht beurteilen: „Für die Abstimmung der Wege, Zeiten und Nutzung von privatem Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie Dienstplänen und Ruhezeiten der Lehrer sind Schulleitung und Regionalschulamt zuständig.“ Die Stadt halte nur die Gebäude vor und organisiere den Betrieb der Sportstätten an sich. Die Wünsche nach einer größeren Halle seien nicht neu und müssten über die Ausschüsse in den Stadtrat eingebracht werden. Letztlich sei alles vom Haushalt abhängig.

zur Startseite