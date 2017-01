Mel C schwärmt von Klopp Das Ex-Spice-Girl Mel C ist in der Nähe von Liverpool aufgewachsen. Seit Jürgen Klopp dort Trainer ist, mag sie ihren FC noch ein bisschen mehr.

Die britische Sängerin Mel C bei einem Auftritt im Jahr 2012. © dpa

Ex-Spice-Girl Mel C schwärmt von Jürgen Klopp, dem deutschen Trainer des FC Liverpool. „Ich finde Jürgen Klopp fantastisch“, sagte die englische Pop-Sängerin („Wannabe“) der „Welt am Sonntag“. Sie sei seit jeher ein FC-Liverpool-Fan. „Und ich werde immer mit unserem wundervollen FC mitfiebern - und mit unserem fantastischen Trainer. Ich finde es großartig, wie Klopp unsere Mannschaft nach vorne gebracht hat.“ Das Ex-Spice-Girl ist in Whiston bei Liverpool geboren und aufgewachsen.

Klopp, dessen Team am Samstag überraschend gegen den Abstiegskandidaten Swansea City zu Hause mit 2:3 unterlag, sei ein sehr charismatischer Trainer, „sehr lautstark und sehr körperbetont in der Art, wie er seine Leidenschaft und Gefühle ausdrückt“, sagte die 43-Jährige. „Klopps Persönlichkeit tut Liverpool gut - den Spielern, den Fans und auch der Stadt. Wir lieben ihn.“

Mel C, die mit bürgerlichem Namen Melanie Chisholm heißt, äußerte sich auch über die jüngsten Schlagzeilen zu einer möglichen Reunion der Spice Girls - die dann doch nicht zustande kam. Victoria Beckham wollte nicht mitmachen, und auch Mel C sagte ab, weil sie mit ihrem Solo-Album auf Tour gehen will. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat es nicht gepasst. Das heißt nicht, dass es mit den Spice Girls endgültig vorbei ist. Ich bin sehr stolz, ein Spice Girl zu sein“, sagte sie.

Von den fünf Sängerinnen der Girl Group war Mel C die einzige, der es gelang, auch unter eigenem Namen Erfolg zu haben. Im Februar bringt sie ihr neues Album „Version of Me“ heraus. (dpa)

