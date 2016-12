Mekka der Meckerer Riesa ist gleich mehrfach im Fernsehen und erhält eine Tankstelle. Trotzdem ist die Stimmung mies. Ein nörgeliger Rückblick.

Gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten, mindestens aber Neuigkeiten, auf die wir getrost verzichten können. Nach diesem Motto reagierten vergangene Woche ein paar Leserinnen und Leser auf die Meldung „Fernsehhauptstadt Riesa“. Die SZ-Redaktion berichtete darin über die Filmteams von MDR, RTL und Vox, die zuletzt am Rathaus, in der Sternwarte und im Tierheim aktiv waren.

Riesa im Fernsehen, ohne Skandal, ohne Trubel, nur mit Grund zum Jubel. Dachte ich. Doch manchen Bürgern gefiel die Anwesenheit der TV-Teams ganz und gar nicht. Sie nahmen die Kameras sogar zum Anlass, Riesa den Untergang herbeizusagen. „Da muss es ziemlich schlimm um Riesa stehen, wenn Vox, RTL und Konsorten kommen“, meinte einer. „Um Gottes willen, wenn RTL kommt, gibt‘s Riesa bald nicht mehr. Die Stadt ist doch der letzte Mist“, kommentierte ein anderer.

Na ja, „Mist“ ist ein ungemein subjektiver Indikator. Einige vergöttern Serien wie „Familien im Brennpunkt“, über anderthalb Million Zuschauer zogen sich zu Hochzeiten der Serie rein, wie sich wildgewordene Ehepaare ankeiften, pubertäre Geschwister prügelten oder Familien die deutsche Sprache mit ihrem Ghettoslang missbrauchten.

Andere bewundern Formate wie die erste Serie des italienischen Starregisseurs Paolo Sorrentino, der unter dem Titel „The Young Pope“ (Der junge Papst) einen eigenwilligen Amerikaner Mitte 40 an die Spitze des Vatikans hebt, der während seines Pontifikats die katholische Kirche nicht nur einmal erschüttert. Hach, ich komme ins Schwärmen, zurück zum Thema.

Was für den einen Mist ist, kann für den anderen ein Meisterwerk sein. Manche sehnen sich nach fluchenden Familien, andere nach egomanischen Päpsten. Deswegen lassen wir uns für einen Augenblick nicht von unseren Emotionen leiten und betrachten die derzeitige TV-Präsenz unserer Elbestadt ganz rational: Es wird über uns gesprochen, aber nicht gelästert. Das kennen wir aus TV-Reportagen auch anders, wenn beispielsweise ein Senegalese mit Hitlergruß auf dem Rathausplatz empfangen wird.

Und wer an Fernsehen wirklich gar kein Interesse hat, für den hält Riesa derzeit noch eine Neuigkeit bereit, die die Kommentatoren auf der Facebookseite der SZ Riesa in so heftige Wallungen versetzt wie kaum eine andere Meldung der vergangenen Woche.

Die Tankstelle an der Klötzerstraße hat eine neue Pächterin, aus Shell wird Total. Noch vor Weihnachten könnte das erste Benzin unter neuem Logo aus den Zapfsäulen fließen, derzeit wird umgebaut.

Noch ist die Tankstelle gar nicht eröffnet, da gehen schon die ersten Beschwerden ein. „Deswegen heißt es dort jetzt nicht mehr Waschanlage, sondern Total Wash. Wer weiß, wie da eine einfache Bockwurst heißt. So einen Blödsinn tue ich mir nicht an.“ Ein Glück, dass jeder seine Tankstelle des Vertrauens frei wählen kann. Und ob die Waschanlage nun Waschanlage, Schwimmbad oder Sauna heißt – entscheidend ist, ob das Auto am Ende glänzt und funkelt.

Angesichts solcher Kommentare sollten meine Kollegen darüber nachdenken, ob wir diese Woche nicht mal eine Meldung „Meckerhauptstadt Riesa“ publizieren müssen. Anstatt sich darüber zu freuen, dass ein Tankstellen-Standort erhalten bleibt, wird über den Betreiber geschimpft. Statt glücklich zu sein, dass Riesa in mehreren Fernsehformaten erwähnt und bekannter gemacht wird, schieben einige Leute Frust, weil ihnen die Namen der Sender nicht in den Kram passen.

Es ist wie so oft: Die Meckerer sind wenige, meist die Gleichen, aber sie fallen auf, sie trüben das positive Bild, das unsere Stadt sich häufiger verdient, als wir das oft glauben, als ich das hier teilweise darstelle.

Ich bin zweifelsfrei kein gutes Beispiel, was die Zurückhaltung im Meckern, Schimpfen und Kritisieren angeht. Aber ein gewisses Maß an Konstruktivität sollte man nie vermissen lassen.

In diesem Sinne hoffe ich auf den Weihnachtsfrieden, der uns bestenfalls ein paar ruhige und meckerfreie Tage bringen wird. Genießen Sie das Fest, liebe Leserinnen und Leser. Ob mit Familien im Brennpunkt oder dem jungen Papst – das ist allein Ihnen überlassen. Wir alle leben zwischen Mist und Meisterwerk.

Diese Woche kann wohl kaum nörgeliger werden.

