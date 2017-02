Meisterwerk wird freigelegt Der Brunnen der Burg Mildenstein wird hergerichtet. Allerdings gibt er seine letzten Geheimnisse noch nicht preis.

Höhlenforscher Bernd Wutzig (links) und Tiefbauer Enrico Kufner an der Öffnung des Brunnens von Burg Mildenstein. Der Brunnen wurde 1810 mit einer Ziegelschicht verschlossen. Nur zweimal drang seitdem Licht bis auf den Grund. © Dietmar Thomas

Bernd Wutzig ist ein Mann der Tiefe. Der frühere geologische Erkundungsbohrer gehörte zu den Höhlen- und Karstforschern des gleichnamigen Dresdener Vereins. Mit anderen Höhlenforschern ist er 1993 bei der Wiederentdeckung des Brunnens der Burg Mildenstein dabei gewesen. Er gehört 2001 zu dem Team, das sich in die Brunnenröhre abseilen durfte. Und selbstredend war er auch am Dienstag dabei, als der bisherige Verschluss des Brunnens durch die Mitarbeiter der Baugenossenschaft Grimma abgenommen wurde.

Der Freistaat Sachsen als Burgeigentümer hat sich entschlossen, den Besuchern des Mildensteins den Brunnen wieder zu zeigen. Verschlossen wurde er bereits im Jahr 1810, weil dann das Röhrenwassersystem in Betrieb ging und die Bewohner des Schlosses auf andere Art und Weise mit Trink- und Brauchwasser versorgt worden sind. Doch so richtig „losgelassen“ hat der Brunnen die Experten nicht. 1993 gab es eine Erkundungsgrabung in die Richtung, wo der Brunnen vermutet worden ist. „Wir durften nur einen Stein entfernen und haben eine in Bademäntel eingepackte Videokamera in die Brunnenröhre hinabgelassen“, erzählte Bernd Wutzig. Leider habe der Akku des Gerätes nur ein Teilstück des Brunnens geschafft.

Eingebüßt hatten die Höhlenforscher bei dieser Ersterkundung ihre Karbid-Lampe. Die offene Flamme durchtrennte beim Aufsetzen auf den Boden den Strick, an dem die Lampe hing. Erst acht Jahre später, 2001, wurde diese wieder ans Tageslicht befördert. Erneut von den Dresdener Forschern, die sich dann abseilen und die Brunnenröhre erkunden durften. Es wurden eine Fotodokumentation angelegt, Videos gedreht – und der Brunnen wieder verschlossen. „Uns bleibt die Hoffnung, dass er eines Tages ganz geöffnet, gesichert, rekonstruiert und den Besuchern der Burg als eine exzellente bergmännische Leistung des frühen Mittelalters gezeigt werden kann.“ Diese Hoffnung von Hartmut Simmert, dem Chef des Höhlenvereins, erfüllt sich jetzt. Zumindest zu einem ersten Teil. In den nächsten Tagen und Wochen sollen Statiker die Brunnenlage prüfen. Dann folgen nötige Sicherungen, eine Brunnenkrone wird aufgemauert, ein Gitter aus Sicherheitsgründen eingebaut. Ab wann die Besucher dann im wahrsten Sinne des Wortes in die (Brunnen-)Röhre schauen können, steht noch nicht fest. „Vielleicht dürfen wir dann aber wenigstens schon mal im Juni einen Blick zur Wiedereröffnung des restaurierten Herrenhauses werfen“, sagte Burgherr Bernd Wippert.

Fest steht, dass der Blick dann „nur“ 42 Meter in die Tiefe fallen kann. Hartmut Simmert geht allerdings von einer Brunnentiefe von 60 Metern aus. Der mit 176 Metern weltweit tiefste Burgbrunnen befindet sich auf der ehemaligen Reichsburg Kyffhausen. Interessant sei für Simmert zu erfahren, womit die restlichen Meter zugeschüttet sind. Diese Grabungen sollen später folgen. Termine dafür kann Bernd Wippert noch nicht nennen.

Wann der Brunnen angelegt worden ist, dafür gibt es offenbar keine Nachweise. „Belegt sind erste Reparaturen im 14. Jahrhundert“, weiß der Chef der Höhlenforscher. Also müsse der Brunnen zu diesem Zeitpunkt schon existiert haben. Nach seiner Einschätzung ist der Leisniger Burgbrunnen damit einer der ältesten – vielleicht sogar der älteste – in Sachsen. Nach Simmerts Einschätzung muss er von Bergleuten angelegt worden sein. „Von wem sonst?“, fragt er. Die Bauweise des Bauwerkes liefert ihm den Beweis. „Die Brunnenröhre ist sehr gerade ausgeführt“, erklärte er. Als Bernd Wutzig 2001 in den Brunnen eingefahren ist, fand er diesen, wie er sagte, in gutem Zustand vor. Nur wenig von den Wänden aus Quarzporphyr sei abgebröckelt und zu Boden gestürzt.

Bis die Höhlenforscher das erste Mal Tageslicht in den bis dahin über Jahrzehnte abgedeckten Brunnen ließen, wurde angenommen, dass er seinerzeit vollkommen verfüllt worden ist. Den Arbeitern heute kommt entgegen, dass das nicht so ist. So bleibt – bis zum Vordringen auf die Brunnensohle – den Männern erst einmal viel Arbeit erspart. Ein wenig Handlungsspielraum im Brunnen gibt es. Mit einem Durchmesser von zwei Metern lässt die Mildensteiner Brunnenanlage durchaus Platz zum Hantieren, wie Bernd Wutzig bestätigte. Sein Vereinschef geht allerdings davon aus, dass das Freiräumen des Brunnens später einmal eine Fachfirma übernehmen wird.

Mit der Wiederöffnung des Brunnens zu Schauzwecken kann den Besuchern ein wichtiges Detail aus der Bauetappe des ehemaligen Schlosses veranschaulicht werden. „Es gibt immer wieder Gäste, die danach fragen, wie das Trinkwasser früher hier hochgekommen ist“, bestätigt Sabine Rötzsch, die auf Mildenstein für die Öffentlichkeitsarbeit und die Gästebetreuung zuständig ist. Und wer später den Brunnen sieht, kann sich sicher gut vorstellen, wie mühsam das Wasserholen war, wie schwer die Mägde vom Brunnen zu den Küchen zu schleppen hatten. Zeitweise mussten auf Mildenstein mehrere Hundert bis über 1 000 Bewohner beköstigt werden. Auch für die Hygiene und das Wäschewaschen wurde Wasser benötigt.

