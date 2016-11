Meistertitel für Pascal Deutsch Das Meißner Seiwakai-Team geht bei der Deutschen Meisterschaft mit neun Sportlern an den Start.

Pascal Deutsch mit seinem Trainer Rico Thierbach. © Ralf Ziezio

Für die Deutsche Meisterschaft im schönen Harz qualifizierten sich durch eine Platzierung bei der Sächsischen Meisterschaft acht Kämpfer und eine Kämpferin vom Meißner Seiwakai-Team

Am Vorabend des großen Wettkampfes war Wiegen angesagt, sodass es nach der Schule sofort auf die Autobahn ging. Pascal Deutsch war in U12 (+38 kg) der Erste, der für Seiwakai an den Start ging. 27 Starter waren in seiner Alters- und Gewichtsklasse gemeldet. Und es konnte für ihn nicht besser laufen. Mit Kampfgeist und schnellen Techniken gewann er vier Kämpfe infolge und stand damit im Finale – das er mit 4:2 für sich entschied. Eine hervorragende Leistung und riesige Freude beim Team!

Titelkämpfe sind auch Lernphase

Marius Freiwald und Narvik Stamer folgten bei der U12 (-38 kg). Beide Sportler kämpften gut, hatten jedoch starke Gegner (die späteren Drittplatzierten) und verloren knapp. Lara Röder (U12/-36kg) war das einzige Mädchen im Team. Ihr fehlt noch die Wettkampferfahrung. Zudem traf sie gleich im ersten Kampf auf die spätere Siegerin und verlor den Kampf sowie auch die folgende Trostrunde. Anton Kolb, Mika Nestler und Anton Sonntag, die alle in der U14 (-44 kg) am Start waren, verloren leider gleich ihre ersten Kämpfe. Dagegen konnten bei der U14 Eric Chalmakoff (-50kg) und Julian Pal (-38kg) ihre ersten Kämpfe gewinnen, verloren danach allerdings jeweils knapp. Für alle Sportler waren diese Titelkämpfe zugleich auch eine Lernphase.

zur Startseite