Frauenfußball – Landesklasse Meisterlicher Auftakt Die Titelverteidigerinnen von der SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha starten mit einem Kantersieg. Andere waren allerdings besser.

Die doppelte Torschützin Susann Grandke jubelt mit Denise Wittig, die den ersten Saisontreffer für die Spielerinnen der SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha erzielte. © André Braun

Es wird schwer, den Meistertitel der Vorsaison in der Landesklasse Nord erneut zu holen. Das weiß auch Thomas Jäschke, der Trainer der Spielgemeinschaft (SpG) ESV Lok Döbeln/BC Hartha. Denn nicht nur die altbekannte Gegnerschaft wird sich mehr wehren, sondern mit dem FC Phoenix Leipzig versucht ein Verein in der Liga seinen Neubeginn, der sich aus der Konkursmasse des insolventen FFV Leipzig gegründet hat und möglichst schnell wieder nach oben will. Und so führen die Messestädterinnen nach einem 8:0-Sieg gegen den keineswegs schlechten Bornaer SV auch die Tabelle an.

„Sie sind mit ihren zweitbundesligaerfahrenen Spielerinnen der große Favorit“, sagt Jäschke, dessen Frauen sich gegen die SpG Doberschütz-Mockrena/Laußig nicht versteckten und das Feld ebenfalls mit einem hohen Auftaktsieg verließen. Dabei täuschte die relativ klare 4:1-Pausenführung etwas über das Geschehen in der ersten Halbzeit hinweg.

Durststrecke nach früher Führung

Einer schnellen 2:0-Führung durch Denise Wittig (7.) und Laura Eschner (13.) folgte eine spielerische Durststrecke, die im Anschlusstreffer der Gäste nach 26 Minuten gipfelte. Danach fingen sich die Mittelsächsinnen wieder und erhöhten durch Natalie Polster und Susann Grandke auf 4:1. Im zweiten Abschnitt kontrollierten die Gastgeberinnen gegen den keinesfalls schwachen Gegner das Spiel und kamen durch Treffer von Yvonne Giesecke und erneut Kapitänin Grandke zu einem 6:1-Kantersieg. Die sagte dem Döbelner Anzeiger: „Mit mir selber war ich nicht so zufrieden, mit der Mannschaft aber schon. Das erste Spiel läuft immer noch nicht so, man muss sich erst finden. Die zweite Halbzeit war dann schon in Ordnung, zumal wir keine richtige Vorbereitung gemacht haben.“

Aufgrund der Tatsache, dass es das erste Saisonspiel gewesen sei, könne man doch zufrieden sein, resümierte auch Trainer Jäschke. „Die Saison ist noch jung, also gab es die normalen Kränkeleien auch aufgrund von Positionsänderungen. Aber man kann sich nicht beschweren“, sagte er und fügte an: „Dieter Hempel und ich waren zufrieden!“ Diesen Worten können die Döbelner/Harthaerinnen am Sonntag weitere Taten folgen lassen, denn dann gastieren sie beim Vorletzten der Vorsaison, Roter Stern Leipzig.

