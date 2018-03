Tischtennis Meister siegt in Rekordzeit 8:0 – In Bestbesetzung lassen die Frauen des Döbelner SV gegen den SV Rotation Süd Leipzig nichts anbrennen.

Die Damen des Döbelner SV haben nach dem klaren Triumph gegen Rotation Süd Leipzig und dem bereits feststehen Sachsenliga-Aufstieg gut lachen: Christiane Schneider (von links), Anja Böhle, Jessica Gückel und Evelin Dathe. © Jörg Schreiber

Döbeln. Nach dem vorzeitigen Titelgewinn und dem damit verbundenen Aufstieg in die Sachsenliga sind die Gesichter der Damen des Döbelner SV recht entspannt. Noch nicht einmal die sehr kurzfristige Absage des TTV Wurzen für das zweite Spiel des tages konnte die Mittelsächsinnen aus der Ruhe bringen. „Wir haben dem Wunsch der Wurzener entsprochen, auch wenn dieser uns erst einen Tag vor Spielbeginn erreichte. Hätten wir auf den Termin bestanden, wären wohl zwei Stammspielerinnen aufseiten der Gäste krankheitsbedingt nicht dabei gewesen. Dann werden wir diese Partie eben Ende März nachholen“, erklärte Mannschaftsführerin Evelin Dathe.

Eigentlich wollte sich der Spitzenreiter beim Tabellensiebenten für den einzigen Minuspunkt in der laufenden Meisterschaft revanchieren, den sich die Döbelnerinnen gleich am ersten Spieltag beim Neuling eingefangen hatten. Dafür waren sie sich aufseiten der Gastgeberinnen auch nicht zu schade gewesen, ihre Bestbesetzung ins Rennen zu schicken. Denn ein zweites Mal sollte sich solch ein Ausrutscher gegen die Wurzenerinnen nicht wiederholen. Doch dazu kam es nicht.

Stattdessen stand für die Mittelsächsinnen nur die Partie gegen den SV Rotation Süd Leipzig auf dem Programm. Doch diese war dann schneller beendet, als alle Beteiligten erwartet hatten. Mit einem klaren 8:0 konnten sich die Gastgeberinnen durchsetzen und das auch noch in rekordverdächtigen 90 Minuten. Zwei Vier-Satz-Spiele und eine Fünf-Satz-Partie waren die einzigen kleinen Achtungszeichen der Messestädterinnen, die sich aber nicht auf das klare Ergebnis auswirkten. Hingegen haben die Döbelnerinnen ihren Vorsprung in der Tabelle nun noch weiter ausgebaut. Und das lag nicht nur an dem klaren Resultat gegen die Leipzigerinnen. Vielmehr musste Verfolger TTSV Tannenberg bei der TSG Markkleeberg eine überraschende 5:8-Niederlage einstecken, wodurch der Abstand auf den zweiten Platz drei Spieltage vor dem Ende der Meisterschaft schon auf elf Zähler angewachsen ist. (DA/jsc)

