Meister in der ersten Saison Radebeuls Nachwuchs entthront im Finale Seriensieger Leipzig.

Der Nachwuchs der Leipzig Lions ist in den letzten Jahren nicht von der Spitze der Flagliga Ost Sachsen zu verdrängen gewesen. Doch seit diesem Jahr mischen die Junior Foxes aus Radebeul mit. Der Neuling zeigte den Leipzigern schon im Auftaktturnier dieser Saison, dass er ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden will.

In Leipzig wurde nun der Triumph perfekt gemacht. Nach klaren Siegen gegen die zweite Mannschaft der Dresden Monarchs und gegen Chemnitz sowie einem Arbeitssieg gegen die erste Mannschaft der Dresden Monarchs kam es zum Finale: Das langerwartete Spiel gegen Leipzig, das seit zwei Wochen in den Köpfen der Spieler und Trainer untrennbar mit dem Wort Meisterschaft verknüpft war.

Das Spiel war kaum angepfiffen da gingen die Juniors dank eines langen Passes in Führung. Wieder einmal schafften es die Radebeuler, den Leipziger Nachwuchs früh zu schocken und setzen zum nächsten Nackenschlag an. 13:00 für Radebeul. Den Leipzigern gelang vor der Pause noch ein 13:07. Coach Wünschmann sah es gelassen. Die zweite Halbzeit begannen die Radebeuler mit Ballbesitz, konnten damit richtig Zeit von der Uhr nehmen und im Falle eines Touchdowns den Leipzigern die Uhr zum Feind machen. Der Plan ging auf, die Foxes punkteten zum 19:07. Leipzig musste nun in der verbleibenden Zeit zweimal punkten, ohne gegnerische Punkte zu zulassen. Weniger Sekunden vor dem Spielende gelang den Leipzigern noch ein Touchdown zum 19:13. An der Konstellation änderte sich nichts mehr. Die Leipziger sind entthront, die Meisterschaft geht zum ersten Mal nach Radebeul.

„Ein tolles Ergebnis für den Verein. Anderthalb Jahre nach Teamgründung Meister zu werden, ist viel harte Arbeit“, so Vereinschef Michael Unger .(kn)

