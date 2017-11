Meister Eis Die Eisbahn am Freitaler Freizeitzentrum Hains ist jetzt offen. Jens Friedrich sorgt dafür, dass alles glatt geht.

Nein, das ist kein Löscheinsatz. Eismeister Jens Friedrich nutzt einen Feuerwehrschlauch, um Wasser auf die Eisbahn aufzutragen. Mithilfe einer unterirdischen Kälteanlage entsteht so Schicht für Schicht eine zentimeterdicke Eisdecke. © Karl-Ludwig Oberthür

Wie entsteht die perfekte Rutschbahn? Jens Friedrich weiß die Antwort auf diese Frage. Alles, was er braucht, sind: ein Feuerwehrschlauch, Wasser, kalte Temperaturen am Boden und etwas Geduld. Am 10. November hat der Eismeister begonnen, die Eisbahn am Freizeitzentrum Hains aufzubauen. Seit letzten Freitag um 10 Uhr ist alles fertig und die Gäste können ihre Runden drehen.

Jens Friedrich nimmt den roten Feuerwehrschlauch auf die Schulter und lässt das Wasser im hohen Bogen auf die Fläche prasseln, damit es sich schön gleichmäßig verteilen kann. „Die Bedingungen zum Eismachen sind gerade ideal“, sagt der 42-Jährige. Unter der jetzt noch dünnen Eisschicht befindet sich eine weiße Fliesschicht, der Kunstrasen, der im Sommer zum Tennisspielen genutzt wird, und eine Kälteanlage. Ein Schlauchsystem mit einer Gesamtlänge von 52 Kilometern sorgt dafür, dass sich das Wasser obendrüber in Eis verwandeln kann.

Eislaufen im Hains zurück 1 von 4 weiter Öffnungszeiten: Geöffnet ist die Eisbahn Di. bis Do. von 10 bis 20.30 Uhr, am Mo. bis 18 Uhr, am Fr. bis 21.30 Uhr, Sa. 9 bis 21.30 Uhr, So. 9 bis 20.30 Uhr Kosten: Erwachsene zahlen für das Tagesticket am Mo. bis Fr. vier Euro, Kinder bis 18 Jahre, Auszubildende, Senioren 3,50 Euro. Am Wochenende kostet der Eintritt jeweils 50 Cent mehr. Für Kinder mit einer Größe bis zu einem Meter ist der Eintritt kostenlos. Die Schlittschuh-Ausleihe kostet drei Euro. Für sechs Euro können die Schuhe geschliffen werden. Einlass: Wer Eislaufen will, kann an der Hauptkasse des Hains vorbeigehen. Der Eintritt wird an der Schlittschuh-Ausleihe bezahlt. Dafür bekommt man einen Chip, mit dem man die Eisbahn am Ende durch ein Drehkreuz wieder verlassen kann. Höhepunkte: Jeden Freitag, außer in den Ferien, findet von 17 Uhr bis 21 Uhr eine Eisdisco statt. Am 25. November gibt es ab 17 Uhr Drift on Ice – ein Motorradrennen auf der Eisbahn. Am gleichen Tag ab 9 Uhr steigt die Börse für Ski-Ausrüstung. www.hains.de

Wasser aufspritzen, zwei bis drei Stunden warten, wieder Wasser aufspritzen – das ist der Rhythmus, in dem Friedrich derzeit arbeitet. Zentimeter für Zentimeter entsteht so die stabile Eisdecke, die seit Freitag Hunderte Schlittschuhläufer tragen soll. Die letzten Zentimeter hilft Friedrich eine Eismaschine dabei. Sie kann jetzt auf der dünnen Eisschicht wegen Ihrer Tonnenschwere noch nicht zum Einsatz kommen. Mit der Maschine wird dann 30 bis 50 Grad heißes Wasser aufgetragen. „Dadurch tauen die unteren Schichten ein bisschen an und verbinden sich besser mit der oberen“, erklärt Friedrich. „Sonst wäre das Eis wie Blätterteig.“

Eigentlich wären Friedrich und seine Kollegen schon Mitte Oktober startklar zum Eismachen gewesen. Doch milde Temperaturen verhinderten das. „Erstens haben die Leute dann noch keine Lust aufs Eislaufen. Und zweitens ist auch der Energieaufwand zu groß“, erklärt der 42-Jährige. Gegen Außentemperaturen von bis zu 13 Grad Celsius kommt die Kälteanlage unter dem Eis an. Wenn es wärmer ist, wird die Eisbahn jedoch zum See. Zu schaffen macht Friedrich dann auch der Wind. „Der Wind sorgt dafür, dass die Kälte vom Eis weggetragen wird. Das Eis fängt schneller an zu tauen“, sagt Friedrich.

Der Freitaler, der im Sommer als Bademeister im Freibad Windi arbeitet und in diesem Jahr in seine 20. Eismeister-Saison am Hains geht, muss außerdem darauf achten, dass beim Eismachen kein Laub eingeschlossen wird. Denn das hätte später fatale Folgen. Scheint Sonne aufs Eis, erwärmen sich die dunklen Stellen viel schneller als die hellen. Dort, wo also zum Beispiel dunkle Blätter im farblosen Eis eingeschlossen wären, gäbe es ein Problem. „Dann entstehen richtige Löcher im Eis“, sagt Friedrich. Der Eisprofi hat mittlerweile genug Erfahrung, dass das nicht passiert. Zur ultimativen Herausforderung wird sein Job aber, wenn vor allem in den Weihnachtstagen Hunderte Schlittschuhläufer die Eisbahn nutzen.

Spätestens alle zwei Stunden muss die Fläche dann mit der Eismaschine abgeschliffen und eine neue Schicht aufgetragen werden. „Damit alle in den Genuss einer glatten Eisbahn kommen.“

