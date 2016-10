Meiste Millionäre leben im Landkreis Eine Kleine Anfrage an den Landtag hat ergeben: Sachsens Schwerverdiener sitzen vor allem in unserer Region.

Im Landkreis Meißen leben knapp 14 Millionäre je 100 000 Einwohnern – Rekord in Sachsen. Danach folgen der Kreis Leipzig (13,5) und Görlitz (11,5). © Symbolbild/obs

Dresden, Leipzig und vielleicht noch Chemnitz: Man denkt zuerst an die großen Städte, wenn es darum geht, wo die meisten Millionäre in Sachsen leben könnten. Doch eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Nico Brünler aus Chemnitz hat gezeigt, dass sich die Schwerverdiener eher in ländlichen Regionen – genauer in den Speckgürteln um die Metropolen – heimisch fühlen.

Finanzminister Georg Unland hat die Anfrage zum 10. Oktober beantwortet und die Einkommensverteilung auf Grundlage der veranlagten Steuerfälle seit 2011 aufgeschlüsselt.

Während die Städte Dresden mit 36 und Leipzig mit 30 Steuerfällen über eine Million Euro im Jahr 2014 herausstechen, zeigt eine Rechnung, die die tatsächliche Einwohnerzahl im Verhältnis berücksichtigt, ein anderes Bild: So leben im Landkreis Meißen knapp 14 Millionäre je 100 000 Einwohnern – Rekord in Sachsen. Danach folgen der Kreis Leipzig (13,5) und Görlitz (11,5). Die wenigsten Millionäre leben in Nordsachsen mit 5,6 je 100 000 Einwohnern. Für die Rechnung wurden Grundtarif und Splittingtarif – also zwei Personen – addiert.

Insgesamt gab es vor zwei Jahren 221 Einkommensmillionäre in Sachsen, die Bearbeitung der Einkommensteuererklärungen für 2015 sind noch nicht abgeschlossen. Von den 221 Steuerfällen über einer Million Euro wurden nur 58, also rund ein Viertel, einzeln veranlagt. Die Mehrzahl (153) nutzte das Ehegattensplitting, um Steuern zu sparen.

Damit ergibt sich eine Zahl von sogar 384 sächsischen Millionären. Rund 1,16 Milliarden Euro wurden in Sachsen 2014 mit dem Spitzensteuersatz von 45 Prozent versteuert.

zur Startseite