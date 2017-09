Meißnerinnen beginnen die Saison in Polen Nach dem Aufstieg in die Sachsenklasse ist morgen für den SVM das erste Punktspiel bei Vorwärts Rothenburg.

Die Frauen und jungen Mädchen der Volleyballerinnen des SV Meißen sind für das „Abenteuer Sachsenklasse“ gewappnet. Morgen geht es zum Saisonauftakt nach Polen. In der Sporthalle Piesk trägt der ASV Vorwärts Rothenburg seine Heimspiele aus. „Das Spiel in der Oberlausitz beschert uns nicht nur einen spannenden Saisonauftakt, sondern auch unsere weiteste Reise durch Sachsen“, so Abteilungsleiterin Sabine Sachse.

Nichtsdestotrotz gehen die Domstädterinnen mit Rückenwind in ihre neue Liga. Vergangene Saison erkämpfte das Team in der Bezirksliga mit 12 Siegen aus 16 Spielen den 2. Platz. Auf den Aufstieg sind die Spielerinnen sehr stolz. Angst vor der neuen Herausforderung haben sie nicht. Schließlich hat das Team in der Vergangenheit bereits Erfahrungen in der Sachsenklasse sammeln können. Zudem konnten für die neue Saison erfahrene Verstärkungen gewonnen werden. „Unser Kader umfasst 13 Spielerinnen, die von dem engagierten und erfahrenen Trainer Daniel Gatsche und dem leistungsorientierten Co-Trainer Robert Bayer trainiert werden“, heißt es aus der Abteilungsleitung.

Nach dem Auftakt-Auswärtsspiel dürfen sich die Volleyball-Fans natürlich auch auf Heimspiele in der Sporthalle der Triebischtalschule in Meißen freuen. Erstmals können dort am 23. September spannende Ballwechsel und Ehrgeiz auf dem Feld live mitverfolgt werden. Weitere Termine sind der 11. November, sowie der 13 Januar und 10. März 2018. (rt)

