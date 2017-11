Rettungsschwimmen Meißnerin taucht zu Bronze Undine Lauerwald holt beim letzten Highlight des Jahres die einzige Medaille für Sachsen.

Undine Lauerwald zeigte in Warendorf ansprechende Leistungen und wurde dafür mit einer Bronzemedaille belohnt. © privat

Meißen/Warendorf. Zur 26. Auflage des Int. Deutschlandpokals kamen am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Rettungsschwimmer aus aller Welt in der Bundeswehrsportschule in Warendorf bei Münster zusammen, um sich beim letzten Saisonhöhepunkt des Jahres miteinander zu messen. Rund 280 Teilnehmer aus 16 Nationen hatten sich für den Wettkampf gemeldet. Neben Vizeweltmeister Australien waren weitere außereuropäische Teams wie Neuseeland, Südafrika, Kanada und Brasilien am Start.

Den 26. Internationalen Deutschlandpokal gewann am Ende Favorit Australien vor Italien und der deutschen Mannschaft. Die Pokalgewinner zeigten während des gesamten Turniers sehr starke Leistungen. Matt Davis schwamm über 100 m Kombinierte Rettungsübung mit 0:58,85 sec. einen neuen Weltrekord. Einen weiteren Weltrekord stellte die Australierin Prue Davis über 200 m Life-Saver auf. Bei den Auswahlmannschaften der Landesverbände siegte in diesem Jahr Westfalen vor Sachsen-Anhalt und Schleswig-Hostein.

Auch vier Sportler der DLRG-Gliederung „Niederes Elbtal“ (Sarah Weinhold, Undine Lauerwald, Lukas Döring und Tommy Kretzschmar) waren bei diesem hochkarätigen Wettkampf für Sachsen am Start und konnten wertvolle Erfahrungen sammeln. Undine Lauerwald mischte in diesem Jahr schon an der Spitze mit. In der Juniorenwertung belegte sie über 50 m Retten Platz 13, über 200 m Suerlifesaver dem 5. Platz und über 100m Lifesaver den 4. Platz. Für ihre Leistung über 100 m Retten mit Flossen durfte sie auf Siegerpodest steigen und die Bronzemedaille entgegennehmen.

Damit erkämpfte sie die einzige sächsische Medaille und wurde zugleich erfolgreichste sächsische Teilnehmerin.

