Meißnerin sucht selbstlosen Retter Auf dem gefährlichen Radweg an der Fabrikstraße stürzt eine Frau zu Boden. Ein Autofahrer stoppt sofort, um zu helfen.

Wer half der gestürzten Radlerin am 17. Oktober auf der Fabrikstraße Ecke Kurt-Hein-Straße in Meißen? © Archiv/Roland Halkasch

Es sei zwar schon über eine Woche her. Aber sie habe Zeit benötigt, um sich die brenzlige Situation und das was danach passierte, noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen.

Nun allerdings hat sich eine Meißnerin in der Redaktion gemeldet, die am 17. Oktober einen Fahrradunfall auf der Fabrikstraße Ecke Kurt-Hein-Straße hatte. Unweit der Stelle, an der im August ein Fahrradfahrer von einem Sattelzug erfasst wurde, kam die Frau auf dem abschüssigen Radweg zu Fall – den Kopf gefährlich nahe an der Fahrbahn.

Doch ein Autofahrer reagierte sofort. Er verstellte mit seinem Pkw die Einfahrt zum Netto-Markt und half der Dame wieder auf die Beine. Sie erlitt nur kleine Blessuren, auch Dank des Einsatzes des Fahrers.

„Ihn habe ich nicht vergessen, möchte mich persönlich bedanken“, sagt sie. Er sei ein Beispiel für Warmherzigkeit und Hilfsbereitschaft.

Sie bitte nun darum, dass sich der Helfer bei ihr unter der Nummer 0174 9967260 meldet. (SZ/mhe/fis)

