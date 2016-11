Meißner Zahnarzt bleibt in hohem Amt Erneut wurde Thomas Breyer zum Vorsitzenden der Bundesversammlung der Zahnärztekammer bestimmt.

Dr. Thomas Breyer, niedergelassener Zahnarzt in Meißen. © Bonss

Die Delegierten der Bundesversammlung haben sich jetzt erneut auf den 54-jährigen Dr. Thomas Breyer, niedergelassener Zahnarzt in Meißen, festgelegt. Er bleibt somit Vorsitzenden der Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer. Das Zahnärzteparlament der insgesamt 71 000 Zahnärztinnen und Zahnärzte in Deutschland beriet auf dem Deutschen Zahnärztetag über die Zukunft der zahnmedizinischen Betreuung. „Die Sicherung der flächendeckenden zahnmedizinischen Betreuung, also auch der Versorgung auf dem Land, ist für mich eines der wichtigsten Themen der nächsten Jahre“, sagte Thomas Breyer.

Die Menschen in Sachsen haben nach seinen Angaben dabei gute Voraussetzungen. Denn das Verhältnis Zahnarzt zu Einwohner sei in dem Bundesland im Bundesmaßstab mit am besten.

„Schwerpunkt der Arbeit bleibt aber der Kampf gegen die ausufernde Bürokratie“, so der Meißner. Es könne nicht sein, dass 25 Prozent der Arbeitszeit mit Kontroll- und Schreibarbeit verbracht werden müssten. Hier sei die Politik gefragt endlich zu handeln, fordert der Vorsitzende der Zahnärztekammer. (SZ/mhe)

