Meißner Winzer mit Erzgebirgswein Der frühere Proschwitzer Kellermeister Martin Schwarz stellt sich einer Herausforderung.

Martin Schwarz am Wein. © dpa

Ein jahrhundertealter Weinberg wird am Schloss Lichtenstein bei Chemnitz aufgerebt. Darüber berichtet jetzt das Internet-Portal Tag24.de. Die terrassenförmige Anpflanzung am Schlossberg habe die Grafen von Schönburg mit edlen Tropfen versorgt. Jetzt seien auf dem Gelände wieder 125 Rebstöcke gesetzt worden. Tag24.de zitiert den Wein-Experten Janek Schumann: „Durch die Trockenmauern entsteht ein besonderes Mikroklima. Die Mauern speichern die Wärme und geben sie nachts langsam ab.“ Zusammen mit Schumann hat sich der Meißner Winzer und frühere Proschwitzer Kellermeister Martin Schwarz auf das Wagnis eingelassen. Dieser gilt in der Fachwelt als Experte für ungewöhnliche Lagen. Zu den von Schwarz betreuten Exoten zählt auch die Anlage auf dem Wolkenberg im brandenburgischen Braunkohletagebau Welzow-Süd. Diese hat 2016 rund 26 Tonnen Trauben erbracht. Daraus wurden in Meißen bis zu 23 000 Flaschen Wein gekeltert, so das Unternehmen LEAG. Die Firma vereint die Lausitz Energie Bergbau AG und die Lausitz Energie Kraftwerke AG unter einem gemeinsamen Dach. Das sorbische Dorf Wolkenberg wurde Anfang der 90er Jahre für den Braunkohletagebau abgerissen, die verbliebenen knapp 200 Einwohner wurden nach Spremberg umgesiedelt. Die Gegend wurde nach dem Abbau der Braunkohle rekultiviert, 2010 wurde dort ein Weinberg angelegt. Betreut wird dieser von dem Meißner Winzer Martin Schwarz, der zugleich im gemeinsamen Weingut mit Anja Fritz in Meißen die Trauben aus der Niederlausitz verarbeitet. (SZ/pa)

