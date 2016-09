Meißner Weine im Untergrund Am Sonnabend sind wieder die jahrhundertealten Tiefkeller geöffnet zum Besichtigen und zum Feiern in der Kellernacht.

Hoch her geht´s bei Meißner Wein und Livemusik am Sonnabend im Lommatzscher Untergrund. In sechs Kellern wird gefeiert zur Lommatzscher Kellernacht. © Gerhard Schlechte

Was für Meißen das Weinfest, ist für Lommatzsch die Kellernacht. Und das nicht nur, weil die Winzergenossenschaft Meissen erneut als Partner gewonnen werden konnte. Am Sonnabend ist es wieder soweit. Die jahrhundertealten Tiefkeller können nicht nur besichtigt werden, sondern es wird dort vor allem im Untergrund kräftig gefeiert. Die Party steigt von 19 Uhr bis drei Uhr am Sonntag.

So kann im Rathauskeller das Tanzbein geschwungen werden. In der Kellerbar werden sie bei Livemusik die Gäste mit ausgesuchten Köstlichkeiten versorgt. Den Museumskeller bewirtschaftet traditionell der Mittelsächsische Jugendverein. Im Keller Markthalle Poitzsch gehen in diesem Jahr die legendären „Edelexperten“ fremd. Nachdem sie in den vergangenen Jahrzehnten im Keller 6 groß geworden sind, wollen sie nun mal frische Luft auf der Hofbühne schnuppern. Cocktails, Beats & more heißt es wieder im Keller 6, wo in diesem Jahr der regionale Shooting Star „Manuel Süß“ das Publikum begeistern wird. Dass sein Ausbilder und Mentor der ehemaliger Chef-Tonmeister von Amiga ist, der zahlreiche Produktionen von Karat, City oder den Puhdys begleitet hat, spricht für hohes musikalisches Talent.

Nach einigen Jahren Pause ist der Keller Christoph Boldt wieder mit an Bord. Das musikalische Programm mit zünftiger Musik vom Schifferklavier rundet das Angebot der Lommatzscher Kellernacht ab. „Für viele Geschmäcker wird wieder etwas Passendes zu finden sein. Das trifft auch wieder für das kulinarische Angebot zu, dass wie gewohnt einzigartig und umfangreich sein wird“, so Peter Kirsten, einer der Veranstalter. Es werden auch wieder regionale Spezialitäten zu finden sein, wie zum Beispiel die Original Lommatzscher Krautwurst.

„Wir freuen uns in diesem Jahr besonders, wieder mit der Winzergenossenschaft Meissen einen starken, verlässlichen Partner gefunden zu haben. So können sich die Freunde von hochwertigem Rebensaft wieder auf eine reichhaltige Auswahl von Meissner Weinen in den Kellern freuen“, so Kirsten. Aber auch die Biertrinker werden in den Kellern Fassbier finden.

In diesem Jahr werden die Nachtschwestern den ein oder anderen Coupon für ein Gläschen „Original-Lommatzscher-Kellerassel“ vergeben. Nachdem im vergangenen Jahr das verlorene „K“ der Kellernacht in reicher Zahl bei den Nachtschwestern abgegeben worden ist, werden in diesem Jahr die Lommatzscher und ihre Gäste aufgefordert, einen Beitrag für das klamme Lommatzsch zu leisten. „Schauen Sie doch einmal in Ihren Urlaubsüberbleibseln nach und bringen unseren Nachtschwestern eine ausländische Münze oder einen Schein mit. Dann haben sie die Chance einen „Keller-Assel“ Coupon zu erhalten und im nächsten Keller einzulösen“, empfiehlt Peter Kirsten.

Der Kartenpreis liegt bei fünf Euro pro Person. Die Karte berechtigt zum Eintritt in alle sechs Partykeller und in die Schaukelleranlage der Stadt. Tickets können im Tui-Travel-Star Reisebüro Bodo Hausen und bei den Kellerbetreibern erworben werden. Es kann auch die Hotline 035241 51026 genutzt oder eine Anfrage über die Webseite www.kellernacht.de gestellt werden. (SZ)

zur Startseite