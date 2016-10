Meißner Tafel nicht am Limit Dennoch haben die etwa 45 Mitarbeiter in den vier Ausgabestellen Meißen, Coswig, Lommatzsch und Nossen viel zu tun.

Eine Mitarbeiterin der Tafeln verteilt Obst an Bedürftige. © Symbolbild/dpa

Nach der zeitweisen Schließung der Nürnberger Tafel wegen Überlastung der ehrenamtlichen Mitarbeiter wird dort vorübergehend der Landesverband des DRK einspringen, um die steigende Zahl Bedürftiger zu versorgen. Auch bei der Meißner Tafel mit ihren vier Ausgabestellen Meißen, Coswig, Lommatzsch und Nossen haben die etwa 45 Mitarbeiter viel zu tun. Weil sich die Situation unter anderem wegen der rückläufigen Zahl von Asylsuchenden in diesem Jahr verglichen mit 2015 entspannt hat, sei man aber nicht so sehr am Limit wie die Kollegen in Nürnberg.

„Derzeit ist alles im normalen Bereich, auch wenn wir uns über zu wenig Arbeit natürlich nicht beschweren können“, sagt Ursula Gleisberg, Vorstandsvorsitzende der Tafel. Derzeit versorgt die Tafel etwa 700 Bedürftige im Kreis Meißen und leistet damit einen wichtigen Beitrag für den sozialen Frieden. Am 8. Oktober hatte der Tafelaktionstag in Meißen stattgefunden. Daran nahmen etwa 200 Besucher teil, darunter Bürgermeister Markus Renner und die Meißner Landtagsabgeordnete Daniela Kuge (CDU). (SZ/mhe)

