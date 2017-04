Fußball Meißner SV zieht Junioren-Team zurück Die B-Jugend-Fußballer kassierten meist zweistellige Pleiten. Zuletzt gingen die Spieler aus. Eine Fusion scheiterte. Der Verein zieht deshalb jetzt die Reißleine.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Ein 1:2 gegen den Dresdner SC, Vorletzter der Landesklasse-Staffel Mitte, war die knappste Niederlage für die B-Jugend-Fußballer des Meißner SV in dieser Saison. Das war im Oktober. Das zweitknappste Resultat war ein 0:2 gegen Germania Chemnitz. Allerdings wurde das am „grünen Tisch“ ausgespielt, weil der MSV am Spieltag keine vollzählige Mannschaft zusammen bekam und daher absagen musste. 13 eigenen Treffern in 16 Spielen stehen zur Stunde 170 Gegentore gegenüber. Die höchste Schlappe: ein 0:26. Die meisten der anderen Niederlagen endeten zweistellig.

Jetzt hat der Verein ein Einsehen mit den gebeutelten Kickern. Bei einer Trainerbesprechung wurde entschieden, die B-Junioren aus dem aktuellen Spielbetrieb zurückzuziehen. Sämtliche verbleibende Spiele mit MSV-Beteiligung in der Staffel werden abgesetzt.

Die Entscheidung über den Rückzug aus dem Landesspielbetrieb sei „nach langer, reichlicher Überlegung“ gefallen, teilte der Verein am Mittwoch mit.

Dabei waren die Domstädter eigentlich recht motiviert in die von vornherein als kompliziert geltende Saison 2016/17 gegangen. Insbesondere durch eine Fusion mit dem DFC Meißen versprachen sich die Verantwortlichen eine spielerische wie auch personelle Verstärkung des ansonsten zahlenmäßig dünnen Kaders. Doch es ist anders gekommen. Die Fusion platzte, so dass den B-Junioren des Meißner SV jetzt nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung stehen. „Hinzu kamen noch weitere Abgänge und Ausfälle, die seit Oktober 2016 mit C-Junioren kompensiert wurden“, heißt es aus dem Verein weiter.

Dass der MSV jetzt die Reißleine gezogen hat, geschieht natürlich auch unter dem Aspekt, die jungen Spieler vor weiteren Misserfolgen zu schützen. Aber auch, „um den Spielbetrieb der C-Junioren nicht zu gefährden“, heißt es in der Erklärung des Vereins. Denn deren Spieler – oder zumindest ein Teil davon – unterliegt seit einiger Zeit quasi einer Doppelbelastung an den Punktspielwochenenden. Die B-Jugend trägt ihre Begegnungen nämlich traditionell sonnabends aus, die C-Jugend spielt sonntags.

Letztere rangiert in ihrer Staffel der Kreisliga derzeit unangefochten auf dem 2. Platz. Hinter einer Spielgemeinschaft aus dem 1. FC Coswig und TuS Weinböhla. Inwiefern auch der Meißner SV künftig auf Spielgemeinschaften zurückgreifen muss, ist eine spannende Frage schon weit vor dem Beginn der nächsten Spielserie.

