Meißner SV setzt auf eigenen Nachwuchs Viele 18-Jährige stehen beim Test gegen Wesenitztal im Kader. SG Kreinitz spielt unentschieden, der LSV Tauscha verliert hoch.

Meißen. Beim Meißner SV, Tabellenzweiter der Kreisoberliga, setzen Trainer und Verantwortliche in der Rückrunde auf den eigenen Nachwuchs. Mit Torwart Paul Hauke, Martin Haupt, Franz Gottschaldt, Harty Scholz, Richie Mike Melzer und Marvin Wunder standen beim Testspiel gegen Landesklässler SV Wesenitztal (1:1) sechs 18-Jährige im Aufgebot. „Wir haben jetzt eine Woche Training hinter uns, werden den einen oder anderen A-Jugendspieler für die Rückrunde mit in den Männerbereich hochzuziehen“, so Torschütze Andre Salomon. „Es macht Spaß, da die Youngster richtig gut kicken können. Gegen Wesenitztal haben wir uns gut geschlagen, aber das Ergebnis bewerten wir nicht über.“

Acht Tore gab es in der Begegnung des ESV Lok Falkenberg gegen die SG Kreinitz. Der Tabellen-Zweite der südbrandenburgischen Kreisoberliga ging durch Lukas Zscherneck (4.) und Guido Müller (12.) schnell in Front. Frank Raßmann gelang der Anschluss (27.), kurz nach dem Seitenwechsel traf Rene Kögler zum Einstand (47.). Die erneute Führung der Falkenberger durch Mario Wolf (77.) egalisierte sechs Minuten später Stefan Fabich. In der 88. Minute jubelte erneut die Lok-Elf (John Felix Reiniger), doch Kevin Krawietz rettete für Kreinitz das Unentschieden (90.). Der LSV Tauscha musste bei Eintracht Ortrand, Spitzenreiter der Kreisoberliga Südbrandenburg, eine 0:5 (0:2)-Niederlage hinnehmen.

Fortschritt Meißen-West holte gegen den SV Helios Dresden, die mit einer Mixtur aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft angereist waren, einen 0:2-Rückstand noch auf und beendete die Partie mit 2:2 (2:2). Philipp Brandau hatte die Gäste mit einem Doppelpack bereits nach 13 Minuten in Front geschossen, Eric Alschner (30.) und Stefan Engelmann (33.) trafen noch vor der Pause zum Remis. Die zweite Garnitur des Großenhainer FV kassierte gegen Blau-Weiß Wermsdorf, Tabellen-Fünfter der Nordsachsenliga, ein 1:3 (0:1). Matthias Schanze gelang in der 85. Minute der Ehrentreffer. (jj)

zur Startseite