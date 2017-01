Meißner Straße wird 2017 nicht saniert Noch immer fehlt der Beschluss der Landesdirektion. Ein Baustart in diesem Jahr ist deshalb nicht mehr möglich.

Hier, im Osten von Radebeul, an der Stadtgrenze zu Dresden,. beginnt die Meißner Straße. © Archiv/Arvid Müller

Bis zuletzt hatte Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) gehofft, dass der Planfeststellungsbeschluss der Landesdirektion Sachsen noch rechtzeitig eintrudelt. Immerhin wartet die Stadt schon zweieinhalb Jahre darauf. Ohne den Beschluss kann die Sanierung der Meißner Straße in Mitte zwischen Rennerberg- und Dr.-Külz-Straße nicht starten. „Es war versprochen, dass die Planfeststellung bis Ende 2016 kommt“, sagt Wendsche. „Aber sie ist bis heute nicht da.“

In seiner Stimme klingt Unmut mit. Denn wegen der Verzögerung muss das komplette Sanierungsvorhaben 2017 auf Eis gelegt werden. Selbst wenn die Planfeststellung in den nächsten Tagen bei der Stadt ankommt, sei ein Baustart in diesem Jahr nicht mehr zu schaffen.

Ein Grund dafür ist die Vegetation. Für den Straßenbau braucht es Baufreiheit, sagt Wendsche. Baumfällungen sind aber nur noch bis zum 31. März zulässig. Danach dürfen bis zum Herbst wegen der Nist- und Brutplätze von Vögeln keine Rodungen stattfinden. „Das schaffen wir bis dahin nicht“, so der OB.

Damit bleibt nicht nur die Straßendecke vorerst im alten Zustand. Auch die Gleise werden in diesem Jahr nicht erneuert. Das einzige Bauvorhaben, das 2017 nach jetzigem Stand auf der Meißner Straße umgesetzt werden kann, sind neue Haltestellen am Weingut Wackerbarth. Die Dresdner Verkehrsbetriebe wollen sie barrierefrei umbauen.

Durch die Verzögerung rückt auch die Sanierung des Abschnittes zwischen Gleisschleife und Eduard-Bilz-Straße in die Ferne. Für Ost sei noch kein Ende abzusehen, sagt Wendsche. Die Planfeststellung wird in diesem Jahr erwartet.

Die nun verkündete Terminänderung für die Strecke Rennerbergstraße – Dr.-Külz-Straße ist sozusagen die Verschiebung der Verschiebung. Ursprünglich sollte schon 2016 gebaut werden, gleichzeitig in zwei Abschnitten – neben Mitte auch in Ost zwischen Schiller- und Eduard-Bilz-Straße. Vor allem, um einen zu langen Straßenbahnausfall zu vermeiden. Nur klappte das nicht wegen des bis Ende 2016 dauernden Baus der Kötzschenbrodaer Straße, Radebeuls zweiter Hauptverkehrsader.

So wurde die Sanierung der Meißner Straße verlegt, erst auf 2017, dann auf 2018, zwischendrin unter Verzicht auf die Doppelbaustelle zurück auf 2017. Was letztlich doch nicht aufging.

