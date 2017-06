Meißner Straße vor Wackerbarth länger gesperrt Um den Schleichverkehr Am Jacobstein einzudämmen, gibt es eine neue Idee.

Die halbseitige Sperrung auf der Meißner Straße bleibt bis mindestens Ende September bestehen. © Archiv: Klaus-Dieter Brühl

Eigentlich sollte der Verkehr vor Schloss Wackerbarth ab Mitte August wieder in beide Richtungen rollen. Jetzt steht fest: Die halbseitige Sperrung bleibt bis mindestens Ende September bestehen. Wie Radebeuls zweiter Bürgermeister Winfried Lehmann in der letzten Stadtratssitzung mitteilte, verlängert sich die Bauzeit. Das liege daran, weil jetzt die Dresdner Verkehrsbetriebe auch noch die Straßenbahnhaltestelle sanieren.

Wenig erfreut darüber dürften die Anwohner Am Jacobstein und der Ludwig-Richter-Allee sein. Viele Autofahrer nutzen die Route als Schleichweg, obwohl die offizielle Umleitung eigentlich über die Kötitzer Straße führt. Die Stadt prüft jetzt, wie die Strecke entlastet werden könnte. Eine Möglichkeit wären Poller am Anfang der Straße Am Jacobstein. Dann könnten immerhin keine Lastwagen mehr dort lang fahren.

Komplett zur Sackgasse könne die Straße aber nicht gemacht werden, sagte Lehmann. Auch eine Einbahnstraßenregelung für die Ludwig-Richter-Allee hält er nicht für sinnvoll. Denn in Einbahnstraßen würden viele Autofahrer sogar noch schneller fahren, weil sie nicht auf den Gegenverkehr achten müssen. Die Sorgen der Anwohner hält Lehmann aber für berechtigt. Er versprach, dass die Stadt auch weiterhin Geschwindigkeitsmessungen in dem Gebiet durchführt, mindestens zweimal in der Woche.

Es habe auch Überlegungen gegeben, eine Ampel an der Meißner Straße aufzustellen, sagte Lehmann. Dann könnte der Verkehr aus beiden Richtungen abwechselnd an der Baustelle vorbeifahren. Doch weil der Abschnitt nur 250 Meter lang ist, sei eine Ampelregelung nicht sinnvoll. Lange Staus wären die Folge.

Probleme mit Schleichverkehr gebe es auch am Prof.-Wilhelm-Ring. Diese Route nutzen viele Lastwagen-Fahrer, um am Ende der Moritzburger Straße nicht an der Ampel stehen zu müssen. Auch dort wolle die Stadt jetzt prüfen, wie dieser Verkehr in Zukunft verhindert werden kann.

