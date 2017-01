UPDATE Meißner Straße nach Brand gesperrt Aus bisher unbekannter Ursache gerät am Donnerstagvormittag ein Haus in Radebeul in Brand. Am Nachmittag soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

In einem Wohn- und Geschäftshaus in Radebeul ist am Donnerstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache der Dachstuhl in Brand geraten. Wegen der Löscharbeiten ist die Meißner Straße gesperrt. © Arvid Müller

In einem Wohn- und Geschäftshaus in Radebeul ist am Donnerstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache der Dachstuhl in Brand geraten. Zur Stunde versuchen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Landkreis Meißen, das Feuer zu löschen. Etwa 60 Feuerwehrleute sind mit 14 Fahrzeugen im Einsatz, teilt ein Fotoreporter mit.

Wegen der Löscharbeiten ist die Meißner Straße zwischen Eduard-Bilz-Straße und Schildenstraße in beiden Richtungen derzeit voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer bittet die Polizei auf ihrer Homepage daher, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Ab etwa 17 Uhr soll die Meißner Straße wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden. Seit 13.35 Uhr ist sie für die Bahnen der Linie 4 wieder befahrbar. Während der Löscharbeiten hatten die Dresdner Verkehrsbetriebe einen Pendelverkehr zwischen Radebeul-Ost und Weinböhla eingerichtet.

Ersten Informationen zufolge war der Brand gegen 10 Uhr in dem Haus ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mit. Angaben zum Schaden liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SZ)

zur Startseite