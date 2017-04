Meißner Straße halbseitig gesperrt Sperrschilder stehen seit Dienstag auf der Beethovenallee. Stadtauswärts geht´s die nächsten 14 Tage nur über die Mozartallee.

An der Beethovenallee geht es jetzt nicht direkt stadtauswärts. © Kirstin Richter

Ab Dienstagmittag wurde die Meißner Straße in Höhe Optiker Faust halbseitig gesperrt. Die B 101 wird auf dem Stadtring zwischen Einmündung Mozartallee bis Einmündung Naundorfer Straße für eine halbe Million Euro erneuert. Deshalb ist vorerst für die nächsten 14 Tage die stadtauswärtige Umleitung in Richtung Meißen über die Mozartallee/Herrmannstraße ausgeschildert. Eine geänderte Verkehrsführung gilt auch aus Richtung Meißen in Richtung Elsterwerda. Die Gesamtbaumaßnahme dauert bis 28. Juli. Nach 14 Tagen ist die Befahrbarkeit der Kreuzung aus Richtung Meißen wieder gegeben.

Die Anwohner der B 101 beklagen sich schon länger über hohe Lärm- und Erschütterungsbelastung an der Bundesstraße. Sie forderten Tempokontrollen oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) wollte die B 101 im Vorjahr schon erneuern, hat dies aber wegen der städtischen Arbeiten an der Weberallee zurückgestellt.

