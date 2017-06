Geräteturnen Meißner Starter strahlen mit ihren Medaillen um die Wette Die starke Mannschaft landete mit ihren schönen Übungen ganz vorn.

Jacob Dietze und Nick Walk hatten wie alle „Frisch-Auf“-Starter allen Grund, auf ihre Ergebnisse stolz zu sein.

Die Wettbewerbe der Kinder- und Jugendsportspiele des Landkreises im Gerätturnen fanden in diesem Jahr in Riesa statt. Der TV „Frisch Auf“ Meißen schickte dazu eine starke Mannschaft, deren Mitglieder von der AK9 bis hin zur AK17 alle das gleiche Ziel hatten: schöne Übungen turnen und möglichst weit vorn landen. Denn dann winken die begehrten Medaillen.

Bei den kleinen Mädchen konnten sich in einem riesigen Starterfeld von über 20 Turnerinnen Fena Trentzsch und Josie Stiehl sogar unter den Top 10 platzieren. Tim Gutte (AK9) erzielte Bestwerte an allen Geräten und erturnte sich souverän, mit über sechs Punkten Vorsprung vor seiner Konkurrenz den verdienten 1. Platz. Annika Rietzel (11), Chantal Hanke (14) und Carolin Dietze (15) wurden in ihren Leistungsklassen jeweils 5. Jacob Dietze (10) schaffte es auf Platz 4. Nick Walk (10) freute sich riesig über seinen Silbermedaillengewinn. Marie Rahn (17) erturnte sich neben der Tageshöchstwertung am Boden auch das beste Mehrkampfergebnis aller Kürturnerinnen und nahm strahlend die Goldmedaille in Empfang.

Die Medaillenbilanz der Meißner Starter: Marie Rahn und Jacob Dietze mit je 3xGold, 1x Silber und 1xBronze; Nick Walk (1xG, 3xS,1xB),Tim Gutte (G), Chantal Hanke (S), Carolin Dietze (2xB). (tvfa)

