Meißner SPD-Politikerin schreibt an Merkel Susann Rüthrich fordert die Bundesregierung dazu auf, mehr für Flüchtlingskinder zu tun.

Susann Rüthrich vertritt den Wahlkreis Meißen für die SPD im Bundestag. Als Kinderbeauftragte ihrer Fraktion hat sie sich jetzt in einem Brief an die Bundeskanzlerin und an den Bundesinnenminister gewandt. © SZ-Archiv/Daniel Förster

Die Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion Susann Rüthrich aus Meißen hat sich am Donnerstag an die Bundeskanzlerin, den Bundesinnenminister und weitere Spitzenpolitiker gewandt. „Als Kinderbeauftragte meiner Fraktion und als Mensch kann und werde ich mich nicht damit zufriedengeben, dass Kinder ihrem Schicksal überlassen werden“, so Rüthrich.

Zweck ihres Appells sei es, auf die desaströsen Umstände von geflüchteten Kindern aufmerksam zu machen. Gesetze, Zuständigkeiten und andere Umstände müssten geändert werden. Sie wolle nicht länger auf viele Anfragen entmutigende Antworten geben müssen. (SZ/pa)

