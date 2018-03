Meißner Sparkassenchef verstorben Rolf Schlagloth hat den Kampf gegen seine Krebserkrankung verloren.

Rolf Schlagloth

Meißen. Der Landkreis Meißen trauert um den langjährigen Vorstandsvorsitzenden seiner Sparkasse. Wie das Landratsamt jetzt bestätigte, starb Rolf Schlagloth am Dienstag in der Universitätsklinik Dresden. Erst wenige Tage zuvor hatte er persönlich die neuen und stark kritisierten Kontomodelle des Bankhauses vorgestellt und verteidigt.

Bereits seit Jahren kämpfte der 54-Jährige gegen eine Krebserkrankungen. Trotzdem blieb er an der Spitze des kommunalen Geldinstituts, bewahrte dessen Unabhängigkeit und prägte die Unternehmenspolitik.

Die Sparkasse wird ab Montag, dem 5. März, in ihren vier großen Beratungscentern (Meißen-Neugasse, Radebeul-Kötzschenbroda, Großenhain-Dresdner Straße, Riesa-Hauptstraße) bis 21. März Kondolenzbücher auslegen. (SZ)

