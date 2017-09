Meißner sind beste Retter Europas auf dem Schlauchboot Die Damen gewinnen am Scharbeutzer Strand mehrfach Edelmetall.

Toller Sport mit Meißner Beteiligung: Jan Hattwig und Moritz Scheibner trugen bei der Europameisterschaft im IRB-Sport maßgeblich dazu bei, dass die Domstädter in der Gesamtwertung der Mannschaften die meisten Punkte einfuhr. © DLRG e.V.

Wieder machen Sportler aus dem Landkreis auf internationalem „Parkett“ von sich reden. Diesmal jedoch zu Wasser und in einer eher wenig bekannten Sportart: dem IRB (siehe Infokasten). Bei der Europameisterschaft am Scharbeutzer Strand (nördlich von Lübeck) gingen fünf Meißner Teams der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ins Rennen. Und das unter schwierigen Bedingungen in der Vorbereitung. Nach einer langen Anreise am die IRB-Teams bei je einer Viertelstunde Trainingszeit gerade ein einziges Mal die Möglichkeit, sich mit den ungewohnten Kurzschaftmotoren vertraut zu machen.

Auch der Wettbewerb selbst tags darauf begann ungewohnt. Denn der Start wurde aufgrund einer Sandbank ins Wasser verlegt. Doch galt es, die Sandbank auf dem Rückweg nach Aufnahme des Patienten zu überwinden, da der Bootsführer die am Strand befindliche Ziellinie zu überqueren hatte.

Was ist IRB-Sport? Inflatable Rescue Boats (IRB) sind motorisierte Schlauchboote mit bis zu 30 PS starken Motoren. Im Wettbewerb sind sie das Gerät, mit dem es die Gegner im direkten Duell zu bezwingen gilt. In vier Disziplinen werden in einem Parcours rasante Manöver gefahren und Rettungssituationen simuliert. Unter dem kritischen Blick der Kampfrichter müssen die Teams Patienten aus dem Wasser retten, schnell und sicher ans Ufer bringen und auf dem Weg dorthin fachgerecht betreuen.

Bei der Disziplin Mass Rescue Event, bei der nacheinander zwei Patienten aus dem Wasser zu retten waren, entschied nicht selten die Taktik das Rennen. Entweder man entschied sich dafür, mit dem Boot nach Aufnahme des ersten Patienten möglichst weit an den Strand zu fahren, wo der Bootsführer einen Wendepunkt zu passieren hat. Dabei ging man allerdings das Risiko ein, bei der erneuten Fahrt hinaus nicht über die Sandbank zu kommen und somit das Boot weit schieben zu müssen. Oder aber der Bootsführer verließ das Boot auf der Sandbank, hatte aber in diesem Fall eine weitere Laufstrecke.

In der Disziplin Rescue Tube (hier ist der Patient schwimmerisch zu retten und durch das Boot aufzunehmen) schaffte es das Meißner Damenteam I ins A-Finale und wurde dort Vierter. Beim Single Rescue musste sich die gleiche Mannschaft im A-Finale nur der Konkurrenz aus Rheurdt-Schaephuysen um eine Schrittlänge geschlagen geben und gewann die Silbermedaille.

Im Mass Rescue erreichten beide Meißner Damenteams die Endrunde und lieferten sich ein packendes Finale. Am Ende konnte sich das Damenteam II, das erst seit dieser Saison zusammen fährt, über Silber freuen, während Team I euphorisch den Europameistertitel feierte. Unterm Strich waren die Frauen damit auch das europaweit bestes Team insgesamt, während die B-Mannschaft als Drittplatzierte in der Gesamtwertung ebenfalls aufs Treppchen gelangte.

Durch den 4. Platz der Männer I im Single Rescue konnten weitere Punkte gesammelt werden. Kein anderer europäischer Club fuhr mehr Zähler ein als Meißen mit seinen 134 Punkten.

