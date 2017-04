Meißner Sieg beim Dresdner Elbeslalom Die Mädchen C K1 landeten einen Doppelsieg mit Ashley Heinecke und Helene Gensior.

Mit sieben C-Schülern und einem B-Schüler holten die Meißner Slalomkanuten völlig überraschend den Sieg beim Dresdner Elbeslalom in der Gesamtwertung.

Maximilian Herrschuh konnte in Abwesenheit unserer Leistungskader bei den B-Schülern im K1 sowie C1 gewinnen. Die Mädchen C K1 landeten einen Doppelsieg mit Ashley Heinecke und Helene Gensior. Bei den Jungen dieser Altersklasse gingen die Plätze zwei bis fünf an Meißner Sportler. Marc Streck, der im ersten Lauf sogar noch 50 Strafsekunden für ein falsch befahrenes Tor kassiert hatte, verdrängte seine Mannschaftskameraden Finley Fischer, Aeneas Heinecke und Felix Schmidt durch einen sehr guten zweiten Lauf auf die folgenden Plätze. Anfänger Alberich Stamm wurde Neunter.

Im Mannschaftswettbewerb der männlichen Schüler dreimal K1 trennten die Plätze eins bis fünf nur ganze sechs Sekunden. Die Mannschaft mit Aeneas Heinecke, Streck und Schmidt fuhr sehr sauber und erkämpfte Bronze. Die Mannschaft Herrschuh, Heinecke und A. Fischer wurde im Gesamtklassement Fünfte. (Heinecke)

