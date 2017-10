Meißner Seiwakei Team schürft Edelmetall Gold für Jaqueline Meinert, Bronze für Narvik Stamer und einen fünften Platz für Luca Thierbach.

Der beeindruckende Auftritt der Meißner, hier im Gruppenbild mit Trainern, Betreuern und Angehörigen, war nur durch intensives Training möglich. © STM

Für die Deutsche Meisterschaft der Schüler in Bielefeld hatten sich auch zehn Kämpfer und Kämpferinnen vom Meißner Seiwakai Team qualifiziert – und es wurde ein erfolgreicher Tag. Jaqueline Meinert erkämpfte sich in der Altersklasse U 12 (-30 kg) den Meistertitel! In der Geschichte des Vereins ist das bisher erst vier Kämpfern gelungen. Eine tolle Leistung lieferte mit Platz drei auch Narvik Stamer in der Altersklasse U 14 (-38 kg) ab, während sich Luca Thierbach bei der U 12 (-32 kg) über den fünften Platz freute. Der beeindruckende Auftritt der Meißner, hier im Gruppenbild mit Trainern, Betreuern und Angehörigen, war nur durch intensives Training möglich. Drei- bis viermal trainieren die jungen Kämpfer und Kämpferinnen pro Woche. Dabei wird ihnen einiges an Geduld, Kondition, Kampfgeist und Disziplin abverlangt. Mit viel Eifer werden die Übungseinheiten absolviert, auch, weil Trainer Marco Thierbach ständig versucht, neue Impulse zu setzen und dabei auch nicht vergisst, dass das Training neben der großen Anstrengung auch viel Spaß machen muss. (Peggi Hübner)

