Rettungsschwimmen Meißner schwimmen allen davon Die Sportler der DLRG-Gruppierung „Niederes Elbtal“ kehren mit sechs Gold-, sechs Silber- und und Bronzemedaillen von der Qualifikation für die Landesmeisterschaften zurück.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Die Bezirksmeisterschaften der Rettungsschwimmer fanden als weiterer Qualifikationswettkampf für die Landesmeisterschaften in Görlitz statt. Die 18 Schwimmerinnen und Schwimmer der DLRG-Gliederung „Niederes Elbtal“ erschwammen wie gewohnt souverän die vorderen Plätze und ließen ihre Konkurrenz aus Görlitz, Dresden und Weißwasser meist hinter sich. Insgesamt konnten die Meißner Sportler beim altersklassenspezifisch Mehrkampfes 6 Gold-, 6 Silber- und 2 Bronzemedaillen und außerdem jeweils zwei 4. und 5. Plätze erreichen.

Moritz Schwenker erlangte in seinem Wettkampfdebüt den ersten Platz in seiner Altersklasse „bis 8 männlich“. Seine Schwester Magdalena Schwenker erkämpfte sich ebenfalls an ihrem ersten Wettkampf Platz 2 in der AK 9/10. Niklas Birke, AK 9/10, vergangene Woche noch Zweitplatzierter hinter seinem Bruder Hannes Birke, AK 9/10, ließ diesmal Woche seinen Zwillingsbruder Hannes sowie Richard Däubler souverän hinter sich. Aline Scheidhauer errang in der AK 11/12 den 2. Platz. Sarah Weinhold sicherte sich ihren Gesamtsieg in der AK 13/14. Ebenfalls in der AK 13/14 lieferten sich Tommy Kretzschmar und der Görlitzer Paul Roschke einen erbitterten Zweikampf um den Sieg, wobei Tommy Kretschmar diesmal das bessere Ende für sich hatte. Wie schon vergangene Woche bei den Leipziger Stadtmeisterschaften erschwamm Undine Lauerwald souverän ihren Sieg in der Altersklasse 15/16.

Bei den Jungs dieser Altersgruppe lieferte sich das Meißner Jungenquartett einen spannenden internen Wettkampf um die begehrten Treppchenplätze: Tom Selle setzte sich gegen seine Konkurrenten aus Meißen und Görlitz durch und siegte, Lukas Döhring wurde Zweiter, Emil Arlt Dritter, Clemens Jüttner Vierter. In der Altersklasse 17/18 mussten sich die Meißner Philipp Kurzmann und Lena Küttner mit nur knapp 50 Punkten Rückstand ihren Rivalen aus Görlitz geschlagen geben und erreichten beide den zweiten Platz. (lk)

