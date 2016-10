Meißner schürfen Edelmetall in Luxemburg Beim Coupe de Kayl sorgen die 17 Sportler aus der Domstadt für tolle Resultate und Podestplätze.

Ausnahmslos zufriedende Gesichter bei der Meißner Delegation. © privat

Insgesamt 17 Kämpfer und Kämpferinnen fuhren zusammen mit ihrem Trainer Rico Thierbach sowie weiteren Betreuern die rund 700 Kilometer von Meißen nach Luxemburg. Beim Coupe de Kayl waren 637 Sportler aus neun Ländern und 97 Vereinen am Start.

Am ersten Tag kämpften die „Kleinen“ (unter 14 Jahre). Und sie legten gut vor. Julian Pal belegte in der U12 den 1ersten Platz vor seinem Vereinskameraden Narvik Stamer. Eine tolle Leistung bei 18 Startern in dieser Alters- und Gewichtsklasse. Eric Chalmakoff erkämpfte sich in der U14 (bis 50 kg) einen starken dritten Platz, ebenso Roy Rudolph in der U14 (bis 45 kg). Nur knapp verfehlten als Fünfte Jaqueline Meinert in der U10 sowie Anton Kolb und Marius Freiwald (jeweils U14) das Siegerpodest.

Den zweiten Wettkamftag setzte Selina Stamer in der U18 ihre Erfolgsserie der letzten Wettkämpfe fort und erkämpfte sich erneut den ersten Platz. Aber auch Anna-Lena Krakau und Sebastian Weidelt (beide U16) standen wie schon bei den letzten Wettkämpfen auf dem Siegerpodest. Sie erkämpften jeweils Silber. Das tolle Ergebnis wurde durch den „Bronzelatz“ von Egon Hübner in der U18 komplettiert. (ph)

