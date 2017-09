Kanuslalom Meißner Nachwuchs sammelt Edelmetall Beim 4. Lauf zur Mitteldeutschen Meisterschaft in Spremberg sind die Youngster schnell unterwegs.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Am Samstag fand der 4. Lauf und damit das Finale zur Mitteldeutschen Meisterschaft (MDM) im Kanu-Slalom in Spremberg statt. Mindestens drei Wettkämpfe mussten für die Wertung gefahren werden. Gleichzeitig war der Wettkampf in Spremberg der 1. Brandenburg-Cup. So konnten die Meißner Nachwuchskanuten gleich doppelt Medaillen und Pokale abräumen. Mit sechsmal Gold, fünfmal Silber und zweimal Bronze (MDM-Wertung) sowie sechs Gold-, fünf Silber- und sieben Bronze-Medaillen konnten die Domstädter wieder auf ihre hervorragende Nachwuchsarbeit aufmerksam machen.

Mitteldeutsche Meister wurden Til Fröhlich und Jonas Schumann (männliche Schüler A C 2), die alle Rennen gewannen. Gleiches gelang Helene Schneider bei den weiblichen Schülern (B K 1 und C 1) und gemeinsam mit Lena Götze siegte sie auch bei den weiblichen Schülern (A C 2). Ebenfalls vier Siege gelangen Maik Wiedemann im Mixed (C 2) mit Claudia Baumann aus Zwickau). Auch im C 1 holte er den Titel.

Til Fröhlich (männliche Schüler A) und Lena Götze (weibliche Schüler A) konnten im C 1 über die Saison hervorragende Leistungen verbuchen. Als Dritte des Brandenburg-Cups holten beide Silber in der Wertung der Mitteldeutschen Meisterschaft.

Auch die Schüler holen Medaillen

Ebenfalls Silber in der MDM ging auf das Konto der C 2-Besatzung Hugo Jahn und Moritz Schmidt (männlichen Schüler B). Beim Brandenburg-Cup wurde Hugo Jahn mit Maximilian Herrschuh Dritter.

Hervorzuheben sind auch die mutigen Leistungen der C-Schüler, die auch die schweren Strecken in Jena und Roudnice meisterten. Verdienter Lohn in der MDM-Wertung dafür ging an Marc Streck (Silber), an Aeneas Heinecke (Bronze) , beide männliche Schüler C K 1 und an Ashley Heinecke (Silber), weibliche Schüler C K 1. Im Brandenburg-Cup holten außerdem bei den C-Schülern Helene Gensior Silber und Marc Streck noch Bronze. Dritter in beiden Wertungen wurde auch Jonas Schumann (männl. Schüler A K 1).

In den Mannschaftswettbewerben holten Schumann-Fröhlich-Jahn (männl. Schüler 3 x K 1) und Herrschuh-Streck-Götze (männl. Schüler 3 x C 1) Silber. Bronze ging an das Team der weiblichen Schüler 3 x K 1 mit Götze-Schneider-Heinecke. (SH)

