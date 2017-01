Meißner Karnevalisten bei Angela Merkel Die Kanzlerin würdigte den ehrenamtlichen Einsatz der vielen deutschen Narren.

Meißner Karnevalisten bei Bundeskanzlerin Angela Merke im Bundeskanzleramt. © Bundesregierung / Henning Schacht

Am Montag durften zwei Vertreter des Meißner Carneval-Vereins „Missnia“ e. V. die Bundeskanzlerin in Berlin besuchen. Gemeinsam mit einer Abordnung des Verbandes Sächsischer Carneval (VSC) waren Tollitäten und Vertreter aus fast allen Bundesländern zu Gast im Bundeskanzleramt.

Angela Merkel würdigte das Engagement der vielen Ehrenamtlichen in über 5000 Vereinen in Deutschland. Insgesamt gibt es deutschlandweit über 2,6 Millionen Mitglieder in Karnevalsvereinen.

Dass Politiker von den Karnevalisten gern und regelmäßig aufs Korn genommen werden, bezeichnete sie als Berufsrisiko, welches die Betroffenen gern eingehen würden.

Im Anschluss besuchte die Sächsische Abordnung im Reichstagsgebäude noch die Bautzener Bundestagsabgeordnete Maria Michalk (CDU). Die Meißner Karnevalisten waren mit Prinzessin Maria I. und Präsident Andreas Krause vertreten.

