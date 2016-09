Meißner Honig auf Kreuzfahrt Die Gäste der neuen Aidaprima können eine Spezialität aus Meißen zum Frühstück genießen.

Da frohlockt der Kussmund des Kreuzfahrtschiffs Aidaprima. Meißner Honig auf großer Fahrt. © privat

Da staunte der SZ-Leser nicht schlecht, als er über das Frühstücksbüfett auf dem neusten Kreuzfahrtschiff der Aida-Flotte schaute. In einem gelben Näpfchen blinkte ihn ein Gruß aus der Heimat an. „Imkerhonig – Blütentracht“ aus der Bienenwirtschaft Meißen stand auf der Verpackung zu lesen. Die Süßigkeit aus Meißen ist den Angaben des Lesers zufolge derzeit auf der Aidaprima unterwegs. Das Schiff ist noch ganz frisch und erst am 7. Mai dieses Jahres in Hamburg getauft worden. Aktuell absolviert es mit bis zu 3 250 Passagieren eine Metropolentour.

Jeden Samstag sticht die Aidaprima dazu von Hamburg aus in See. Von dort führt die siebentägige Reise nach London/Southampton, Paris/Le Havre, Brüssel/Zeebrügge, Rotterdam und zurück nach Hamburg.

Der im Gewerbegebiet Zaschendorf angesiedelte Traditionsbetrieb Meißner Bienenwirtschaft galt bis zur Wende als der größte Honigabfüller in der DDR. Mittlerweile gehört die Marke zum Familienunternehmen Breitsamer & Ulrich. Allerdings haben die meisten Produkte aus Meißen kaum etwas mit Sachsen oder Deutschland zu tun. Die Honige der Marke sind bis auf wenige klar deklarierte Ausnahmen aus Importen kombiniert. (SZ/pa)

