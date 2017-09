Meißner Handicaplauf zum 30. Mal

© Symbolfoto

Der SV Elbland Coswig - Meißen e.V. veranstaltet morgigen Freitag den 30. Meißner Handicaplauf. Es ist der 13. Lauf des Meißner Sparkassencup 2017. Start und Ziel befinden sich in Meißen, Stadion „Heiliger Grund“, Startzeit ist 18 Uhr. Der Name Handicaplauf ergibt sich aus dem Wertungsmodus. Der Sieger steht erst nach dem Zieleinlauf des letzten Läufers fest. Vor dem Lauf werden von allen Teilnehmer die Körpergröße und das Körpergewicht ermittelt. Nach einer speziellen Formel, in der noch das Alter des Läufers und die erreichte Laufzeit eine Rolle spielen, wird ein Laufkoeffizient errechnet. Der Teilnehmer mit dem kleinsten Koeffizienten ist der Sieger. Es werden drei Laufstrecken angeboten. Die Kinder laufen 1 Kilometer, die Erwachsenen können 10 oder 4 Kilometer laufen. Die Handicapwertung ist nur über 10 Kilometer möglich.

Die langen Strecken führen aus dem Meißner Stadion durch den „Heiligen Grund“, danach durch Winkwitz und Rottewitz. Zum Teil führt die Strecke auch durch die Weinberge vom Weingut Prinz zur Lippe. (SZ)

