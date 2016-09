Meißner Gesichter gesucht Die Stadtverwaltung will Cover des Familienratgebers gestalten.

Um das große Angebot für Familien in Meißen zu präsentieren, veröffentlicht die Stadtverwaltung in Kürze eine Neuauflage des beliebten Familienratgebers. Für die anstehende Neuauflage dieser informativen Broschüre sucht das Stadtmarketing eine Familie aus Meißen, die sich für die Titelseite der Broschüre abbilden lässt. „Voraussetzung ist lediglich, dass Sie in Meißen wohnen, unsere Stadt lieben und die Bereitschaft mitbringen, die Meißen-Familie zu werden“, erklärte Stadtmarketingchef Christian Friedel. Ob Telefonnummer des Kinderarztes, Öffnungszeiten der Stadtbibliothek, Trainingstermine des Schwimmvereins oder die nächste Kindervorführung im Stadttheater, der Familienratgeber ist ein nützlicher und übersichtlich gestalteter Ratgeber, heißt es.

Interessenten, die die Meißen-Familie werden wollen, schicken bis zum 9. Oktober eine Fotoaufnahme Ihrer Familie, „die ihre Verbundenheit zu unserer schönen Porzellan- und Weinstadt demonstriert“ an das Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, Markt 3, 01662 Meißen . Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. „Nicht Attraktivität steht im Vordergrund, sondern Sympathie, Ausstrahlung und Leidenschaft für unsere tolle Stadt.“ (SZ)

