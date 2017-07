Meißner Gastwirte sparen Während Werbung für Läden in der Innenstadt teurer geworden ist, sieht das bei den Gastwirten ganz anders aus.

Wenn kaum ein Stuhl der Gaststätten am Meißner Marktplatz mehr frei ist, freuen sich die Gastronomen. Für die ist das Geschäft umso wichtiger, als sie für die Bestuhlung außerhalb ihres Restaurants Gebühren bezahlen müssen. Die sind aber nicht eklatant höher als in der Umgebung. © Claudia Hübschmann

Für Aufregung unter Laden- und Geschäftsbesitzern hatte eine Erhöhung der Gebühren für Werbeaufsteller, Fahnen oder Plakate im März vergangen Jahres gesorgt. Durch die von der Verwaltung erhobenen Sondernutzungsgebühren werden seitdem in der Altstadt pro Werbe-Aufsteller oder Werbe-Fahne 20 Euro im Monat fällig.

Bei drei bis vier unterschiedlichen Bannern vorm Laden kommen so schnell 300 bis 400 Euro im Jahr zusammen. Begründet hatte die Stadt die Gebührenerhöhung mit der Absicht, bessere Bedingungen für Touristen, Menschen mit Kinderwagen oder Rollatoren zu ermöglichen.

Seit der Erhöhung vom März 2016 hat sich deshalb einiges verändert. „Wir können beobachten, dass die Anzahl der ’klassischen‘ Aufsteller, die für das Sortiment des jeweiligen Geschäftes warben, abgenommen hat“, sagt Stadtsprecherin Katharina Reso. Im vergangenen Jahr hat die Stadt an Sondernutzungsgebühren knapp 100 000 Euro erhoben. Im Jahr davor nur unwesentlich weniger. „Darunter fallen aber auch die Plakatierung und Baustelleneinrichtungen“, so Reso. Insgesamt hätten die Maßnahmen der Stadt ihre gewünschte Wirkung erzielt, hätten Händler sich über alternative Werbung mithilfe von Bänken, Blumenkübeln oder Kochtöpfen Gedanken gemacht. „Dadurch punktet die Stadt im Bereich der Warenauslagen mit mehr Kreativität, Ideenreichtum und Vielfalt.“

Ein zweiter wichtiger Posten – insbesondere für Gastronomen der Altstadt – sind die Gebühren für Tische und Stühle. Wenn diese in den öffentlichen Verkehrsraum ragen, erhebt die Stadt auch hier Gebühren. Aktuell sind das nach gültigem Gebührenverzeichnis in der Altstadt für Freisitze ohne Podest monatlich ein Euro pro vollgestelltem Quadratmeter. Für Freisitze mit Podest sind es zwei Euro für den Quadratmeter. Ein Gastronom, der auf 100 Quadratmetern ganzjährig Tische und Stühle ohne Podest vor der Tür stehen hat, würde so auf 1 200 Euro Jahresgebühr kommen. Mit Podest wäre es das Doppelte.

Hannes Horsch, Direktor des Hotels Goldener Löwe in der Innenstadt, kann mit den aktuellen Gebühren für Tische und Stühle leben. Im Goldenen Löwen habe man sich dazu entschieden, nicht das gesamte Jahr Freisitze und Tische raus zu stellen, sondern an 183 Tagen im Jahr, also zur Hauptsaison. Das habe man auch so bei der Stadt beantragt. „Insgesamt zahlen wir dafür 600 Euro im Jahr“, sagt Horsch. 549 Euro würden dabei für 100 Quadratmeter Fläche mit Tischen und Stühlen aufgewendet, 50 Euro koste die Verwaltungsgebühr für die bloße Erhebung.

Mit der aktuellen Gebührenordnung kommt auch Jörg Dietrich, Chef des Gasthauses zur Altstadt in der Görnischen Gasse, gut zurecht. Über die Kosten für Freisitze wisse er nicht Bescheid, gibt Dietrich zu. „Das interessiert mich nicht. Es steht der Stadt nun mal zu, für diese Dinge Geld zu verlangen.“ Sein Gasthaus verfügt über circa 90 Quadratmeter von mit Stühlen oder Tischen verstellter Fläche. Zwar wisse er von Diskussionen im Stadtrat, wonach Gastronomen zu bestimmten Zeiten Nachlässe gewährleistet werden sollten. „Aber den aktuellen Stand kenne ich nicht. Man sollte sich auch nicht immer nur beschweren, schließlich bleibt das Geld ja in der Stadt“, sagt er. Im Vergleich mit anderen Städten in der Umgebung, reiht sich Meißen im oberen Mittelfeld ein.

So werden in der Radebeuler Innenstadt für die Tisch- und Stuhlaufstellung vor Gaststätten ganzjährig zehn Euro pro Quadratmeter fällig. Das ergäbe für eine 100 Quadratmeter große Fläche 1 000 Euro im Jahr. Die Riesaer Verwaltung verlangt für weniger als 30 Quadratmeter gar nichts, ab da kosten Tische, Stühle und dekoratives Zubehör zwölf Euro in der Saison pro Quadratmeter. Als „Saison“ gilt die Zeit von 1. April bis Ende Oktober. Außerhalb der Saison zahlen Gastronomen 1,50 Euro pro Quadratmeter Fläche im Monat. Ergibt aufs ganze Jahr gerechnet für 100 Quadratmeter also mehr als 1 500 Euro. Die Stadt Großenhain erhebt ganzjährig einen Euro pro Quadratmeter, was dem Meißner Preisen für Freisitze ohne Podest entspricht.

Eine gute Nachricht gibt es für Gastronomen außerhalb der Altstadt. Für sie kosten Freisitze ohne Podest zuletzt 20 Cent je Monat und Quadratmeter weniger, mit Podest sogar 40 Cent.

