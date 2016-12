Meißner fehlen rund 19 Tage im Job Der Krankenstand von Beschäftigten im Landkreis steigt weiter an.

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zur Vorlage für den Arbeitgeber. © Symbolbild/dpa

Rückenbeschwerden, Atemwegserkrankungen und Verletzungen sorgen hauptsächlich dafür, dass arbeitstätige Einwohner im Landkreis immer häufiger nicht zur Arbeit gehen können.

Einer von der Gesundheitskasse Barmer GEK veröffentlichten Statistik zufolge, lag der Krankenstand im Kreis 2014 knapp unter fünf Prozent, 2015 allerdings bei 5,2 Prozent. Vergangenes Jahr waren Beschäftigte durchschnittlich 19 Tage krankgeschrieben.

Dies entspricht laut Barmer GEK zwar dem sächsischen Durchschnitt. Bundesweit sind Beschäftigte allerdings pro Jahr einen Tag weniger krank. Dabei sind Rückenschmerzen noch immer Jobkiller Nummer 1. Eine Erkältungs- und Grippewelle sowie zunehmende Verletzungen verdrängten 2015 die psychischen Erkrankungen auf den vierten Platz.

„Da psychische Erkrankungen und Rückenschmerzen im Einzelfall für die meisten Ausfallzeiten sorgen, müssen wir hier etwas tun“, so der Regionalgeschäftsführer der Gesundheitskasse in Meißen Frank Dutschke. Erkrankten beispielsweise Menschen an Depressionen, so führe dies mit Abstand zu den längsten Fehlzeiten in den Unternehmen. (SZ/pa)

