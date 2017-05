Meißner Duo gibt mächtig Gas Beim Autohaus-Cup der Speedwayfahrer ruhen die deutschen Hoffnungen auf Richard Geyer und Ronny Weis.

Ronny Weis (re.) will in diesem Jahr beim Meißner Autohaus-Cup aufs Podest fahren. © Archiv/Anne Hübschmann

Lokalmatador Ronny Weis ist gut gelaunt. „Die Bahn ist top, nachdem sie im Winter einen neuen Belag bekommen hat“, sagt der 38-Jährige Speedwayfahrer vom Motorsportclub Meißen. Alles sei bestens vorbereitet für den 14. Autohaus-Cup am Sonnabend im Stadion auf der Zaschendorfer Straße. Und: Deutschland, bestehend aus den beiden Meißner Athleten Ronny Weis und seinem 20 Jahre jüngeren Kollegen Richard Geyer, bringt ein super Team an den Start. Nach das Duo vor einem Jahr noch knapp am Podest vorbeigefahren und letztlich auf dem undankbaren 4. Platz gelandet war, soll es diesmal für das Treppchen reichen. Denn: „Richard ist ein Jahr älter geworden“, so Ronny Weis mit Blick auf die hinzugewonnenen Erfahrungswerte seines Teamkollegen. Der hat gerade am vergangenen Wochenende seine guten fahrerischen Veranlagungen beim Rennen in der 1. Bundesliga nachgewiesen. Dort gehen die beiden Domstädter in dieser Saison für den MC „Nordstern“ in die Rennen. Ronnys Urteil: „Richard gibt zurzeit richtig Gas.“

Beim Autohaus-Cup vor eigener Kulisse wollen die Beiden nun oben angreifen. Doch die Konkurrenz ist natürlich wieder hart. Teilnehmer aus sieben Nationen kämpfen um den Sieg. Erstmals werden Fahrer aus Finnland im Feld sein.

14. Meißner Autohaus-Cup zurück 1 von 3 weiter Diese Autohäuser unterstützen: Autoeck Meißen, Autohaus VW/Audi Lassotta, Autohaus Citroen Schade, Autohaus Ford Grassel, Autohaus BMW Pulz, Autohaus Mazda Thiemig, Autohaus Opel Dresden. Termin: 6. Mai, ab 19 Uhr, Speedwaystadion Zaschendorfer Str. in Meißen. Tickets/Abendkasse: 12 Euro für Erwachsene, Kinder 5 Euro (6 bis 14)

Der Autohaus-Cup wird im Paar-System ausgetragen. Zwei Fahrer gehören zu einem Team und treten in sechs Läufen zu je vier Runden immer gegen ein anderes Land an. Wobei „Land“ nur die halbe Wahrheit ist. Denn schon vor dem Wettkampf sind den jeweiligen Nationen die Autohäuser aus Meißen zugelost worden, die den Cup auch bei seiner 14. Auflage unterstützen. Deutschland, also Ronny Weis und Richard Geyer, wurden dabei diesmal dem Autohaus Schade zugeordnet.

Die Wettbewerbe finden unter Flutlicht statt, was nicht einen ganz besonderen Reiz auf Fahrer wie auch das Publikum ausübt. Trotz des fast zeitgleich stattfindenden Gewichtheberpokals in Meißen rechnet Ronny Weis mit einem gut gefüllten Speedwaystadion. „Das sind doch sehr unterschiedliche Sportarten mit speziellem Publikum“, glaubt der Routinier.

Verzichten müssen die Besucher in diesem Jahr auf die eigentlich gewohnten Schülerrennen vor dem Hauptwettbewerb. „Der gesamte Nachwuchs ist an diesem Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften unterwegs“, erklärt Ronny Weis.

zur Startseite