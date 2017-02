Meißner Doppelsieg Das „Drift-on-Ice“-Event fand am Sonnabend in Jonsdorf statt. Die beiden Meißner Ronny Weis und Richard Geyer waren im Hauptrennen dabei.

In der Gesamtwertung behielt Richard Geyer nach seinem 2. Platz von Jonsdorf seine Führung. © Robert Michael/Archiv

Schöne Veranstaltung, gute Show, gut besucht, eine Top Werbung für den Speedwaysport im Winter – das war das „Drift-on-Ice“-Event in Jonsdorf am Sonnabend. Im Hauptrennen dabei auch die beiden Meißner Ronny Weis und Richard Geyer (Foto). Beide zeigten wieder einmal, was sie auf ihren Maschinen drauf haben und lagen letztlich an der Spitze des acht Fahrer umfassenden Feldes. Ronny Weis hatte dabei diesmal die Nase nach Punkten vorn. In der Gesamtwertung behielt Richard Geyer nach seinem 2. Platz von Jonsdorf seine Führung. Am Sonntag fand das letzte Rennen der Serie in Freital statt.

