Meißner Debatte erreicht Landtag Dürfen Beschlussvorlagen vor der eigentlichen Sitzung veröffentlicht werden? Diese Frage betrifft nicht nur Meißen.

Der Landtag in Dresden wird sich mit dem Meißner Streit um das Ratsinformationssystem beschäftigen. © Robert Michael

Sieht so aus, als würden auch andere Gemeinden in Sachsen sich ein Beispiel am Meißner OB Olaf Raschke nehmen wollen. Dessen Rückfall in vermeintlich vergangene Zeiten, in denen Bürger erst nach einer Rats- oder Ausschusssitzung öffentlich Unterlagen einsehen konnten, spielt sich nicht nur in Meißen ab. So hatte es Raschke übrigens auch prophezeit: Dass er damit recht behält, wird jetzt deutlich. Denn die Landtagsfraktion der Grünen bringt diesen Punkt bei der Sitzung des Innenausschusses im Landtag an diesem Donnerstag auf die Tagesordnung.

Der kommunalpolitische Sprecher der Grünen Valentin Lippmann sagt dazu: „Nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Bautzen in einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren gegen eine Freiberger Stadträtin wegen der Veröffentlichung von Unterlagen, kommen immer mehr Kommunen offenbar auf die absurde Idee, keinerlei Dokumente für ihre Sitzungen mehr im Vorfeld zu veröffentlichen.“ Die Gemeindeordnung sehe eine Geheimhaltung von Unterlagen, die die Kommunen betreffen, aber nicht vor.

„Diese um sich greifende Restriktion steht der etwa in Leipzig, Dresden und Chemnitz bestehenden Praxis, Ratsunterlagen vor den Sitzungen für alle zugänglich ins Internet zu stellen, entgegen“, so Lippmann. Er fordert Innenminister Markus Ulbig (CDU) daher auf, klarzustellen, dass es dabei bleiben könne. Ansonsten sei das Interesse von Bürgern an demokratischen Willensprozessen im Freistaat endgültig zunichte, erläutert der Abgeordnete. Lippmann verweist in einer Pressemitteilung auch direkt auf Meißens Stadtoberhaupt. Raschke habe verfügt, die ausführlichen Unterlagen für Stadtratssitzungen und Ausschüsse nicht mehr online im Ratsinformationssystem der Stadt zu veröffentlichen und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Laut Lippmann habe zuvor auch der Kreistag von Mittelsachsen seine Geschäftsordnung so geändert, dass künftig alle Kreisräte bis zur öffentlichen Sitzung über Gremienvorlagen Stillschweigen zu wahren haben. Ein Antrag der Grünen, rechtliche Unklarheiten im Kommunalrecht zu beseitigen, sei schon vor der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts eingereicht worden, sagt der Pressesprecher der Grünen Andreas Jahnel-Bastet. (SZ/mhe)

zur Startseite