Meißner CDU setzt Burka-Verbot durch Die Christdemokraten sorgen mit ihren Leitanträgen auf Landesebene für Aufsehen.

Mit einem vollen Erfolg für den CDU-Kreisverband Meißen ist der jüngste Landesparteitag der sächsischen Christdemokraten in Glauchau zu Ende gegangen. Nach Aussage des Kreisverbandsvorsitzenden Ulrich Reusch stimmten die Delegierten allen drei Anträgen aus Meißen zu. Diese werden nun auf verschiedenen Ebenen weiter diskutiert.

Ganz neue Aktualität hat dabei das Anliegen der hiesigen CDUler bekommen, die Vollverschleierung im öffentlichen Raum zu verbieten. Der Antrag nahm damit eine Kontroverse vorweg, welche sich an den Auftritt der vollverschleierten schweizerischen Muslima Nora Illi in der ARD-Talkshow von Anne Will am Sonntag anschloss. Die Meißner CDU hatte gefordert, die Sächsische Union solle sich für ein rechtliches Gebot zum unverhüllten Zeigen des Gesichts in all jenen Bereichen aussprechen, „in denen es für das Zusammenleben und das Funktionieren unserer Gesellschaft notwendig ist.“

Zwei weitere Anträge, welche ebenfalls ein positives Echo fanden, widmen sich einer allgemeinen Dienstpflicht von zwölf Monaten für junge Frauen und Männer sowie der Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. (SZ/pa)

zur Startseite