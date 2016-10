Meißner Auto bei Berliner Seriendieb aufgetaucht Die rasante Fahrweise eines Rollerfahrers bringt die Polizei auf die Spur eines Verbrechens.

Ein Rollerfahrer hatte Ende vergangener Woche genügend Gründe, um in Wilmersdorf vor der Polizei zu flüchten. Wie das Polizeipräsidium Berlin mitteilt, haben Zivilfahnder der Autobahnpolizei am Donnerstag, 9 Uhr, in der Berliner Uhlandstraße den Mann festgestellt, als dieser mit einer Piaggio rasant in Richtung Mecklenburgische Straße unterwegs war. Als der Fahrer an der Blissestraße hinter einem Auto an einer roten Ampel anhalten musste, sprachen die Polizisten den Mann an, gaben sich als solche zu erkennen und forderten ihn auf, rechts ran zu fahren. Daraufhin wollte der Angesprochene flüchten und fuhr los. Dabei fuhr er zunächst auf den vor ihm stehenden BMW auf und versuchte dann, über den Mittelstreifen zu fahren. Er verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und verblieb zur Beobachtung eine Nacht im Krankenhaus.

Anschließende Ermittlungen brachten eine Vielzahl von gestohlenen Fahrzeugen sowie Kennzeichen zutage. Der benutzte Roller wurde in der Nacht zum 28. September 2016 aus einem Geschäft am Spandauer Wiesendamm entwendet. Das an der Piaggio angebrachte Kennzeichen stammte aus einem Diebstahl im Mai 2016 und gehörte zu einem Roller, der in der Archivstraße in Dahlem geparkt war. Polizisten entdeckten in den Sachen des Verletzten zwei Fahrzeugschlüssel, suchten im Anschluss seinen Aufenthaltsort in der Livländischen Straße auf und fanden die passenden Autos zu den Fahrzeugschlüsseln.

Der Renault war im Januar dieses Jahres in Meißen und der Audi vor etwa zwei Wochen in der Nonnendammallee in Haselhorst gestohlen worden. Die an beiden Wagen angebrachten Kennzeichen wurden im April 2016 in Alsfeld als gestohlen gemeldet. Bei der Überprüfung des 37-Jährigen stellten Ermittler fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. (SZ)

