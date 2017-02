Meißner Auktion ganz digital Das Versteigerungshaus Efreuna verzeichnet immer mehr Kunden. Chef Frank Händel reagiert mit neuster Technik.

Blitzschnell digital erfasst hat Auktionator Frank Händel den Knienden Akt des aus Großhartmannsdorf im Erzgebirge stammenden Bildhauers Friedrich Moritz Brodauf von 1917. Das Werk gehört zu den Glanzlichtern der kommenden Versteigerung im Frühjahr. © Claudia Hübschmann

Gerade ist der Kaffee fertig, da klingelt es. Sie hätte da ein Bild, sagt die Dame an der Tür. Das möchte sie gern schätzen lassen. Und wenn der Preis gut ausfällt, dann würde sie es auch verkaufen. Auktionator Frank Händel lässt seinen Kaffee stehen und trifft erste Absprachen.

Fünfzehn Minuten später: Der Kaffee in der Tasse lässt sich mit etwas gutem Willen noch als lauwarm bezeichnen, da klingelt es an der Tür. Er wolle sich nach seinem Mantel erkundigen, sagt ein Herr. Das gute Stück hängt bereits seit einigen Tagen im Meißner Versteigerungshaus Efreuna auf der Martinstraße. Haben sich vielleicht schon Interessenten gefunden und wenn ja, zu welchem Preis, fragt der Mantel-Besitzer. Händel bringt ihn auf einen aktuellen Stand. Tatsächlich gibt es seriöse Anfragen. Einige Angebote klingen durchaus lukrativ. Der Plausch zieht sich noch ein paar Minuten. Jetzt ist der Kaffee aber endgültig kalt. Da hilft kein Drumrumreden.

„So geht das in einem fort“, sagt Frank Händel. Vergangenes Jahr hat der aus Chemnitz stammende Schmuck- und Edelsteinspezialist in Meißen das erste Auktionshaus der Stadt eröffnet. Vier bis sechsmal im Jahr kommen hier Antiquitäten aller Art unter den Hammer. Der Vorteil daran: Während in einem normalen Antiquitäten-Geschäft Möbel, Gemälde, Waffen oder Porzellan oft sehr lange auf Käufer warten müssen, lässt das Versteigerungsprinzip kein überdehntes Zögern zu. Ist der Zuschlag erteilt, steht das Geschäft. Der Erfolg zeigte sich bereits bei der Feuertaufe am 3. Dezember vergangenen Jahres. Händel äußert sich sehr zufrieden über den Verkauf. In der Folge finden zunehmend neue Kunden in die Martinstraße. Immer öfter wird der Kaffee kalt.

Auch deswegen hat sich der Unternehmer entschlossen, einen eigentlich erst später geplanten Schritt vorzuziehen. Händel will künftig seinen gesamten Bestand digital erfassen. Bislang lief das Geschäft in Teilen noch ganz nach Mustern des vergangenen Jahrhunderts ab. Frank Händel greift sich ein Blatt vom Formularstapel. In entsprechende Boxen wurde hier mit der Hand eingetragen, welche Ware der Einlieferer dem Auktionator übergibt, was dazu ausgehandelt wurde, welche weiterführenden Informationen existieren. Ein Formular zieht das nächste nach sich. Anschließend mussten die Daten in die Internetseite von Efreuna eingearbeitet, später für den Druck-Katalog neu formatiert werden. Damit ist jetzt Schluss.

Der Meißner Geschäftsmann klappt einen von zwei Rechnern auf. Eine von der Dresdner Firma Auctionovo programmierte Datenbank erscheint. Hier kann direkt mit dem Kunden eingetippt werden, was es zum Auktionsstück festzuhalten gilt. In einem kleinen Fotostudio nebenan entsteht anschließend ein professionelles Bild. Einmal Enter-Taste drücken, wenig später sind die Informationen sowohl auf der Internet-Seite von Efreuna selbst als auch auf der internationalen Plattform Lot-tissimo.com eingestellt. Weitere Funktionen ermöglichen es, die Angaben in einen Katalog einzupflegen und letztlich mit dem Kassensystem zur Auktion selbst zu verknüpfen. Der Kaffee kann jetzt warm getrunken werden.

Zur nächsten Versteigerung am 18. März soll das neue System bereits funktionieren, sagt Frank Händel. Immer mehr attraktive Stücke treffen dazu ein. Dazu zählen neben Hinguckern von A. R. Penck und Anni Jung eine rare Bibel aus dem 16. Jahrhundert, aber auch ein außergewöhnliches Kinderporträt des Dresdner Malers Oskar Zwintscher.

zur Startseite