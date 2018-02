Meißner Affenkapelle gestohlen Einbrecher holen über Nacht wertvolle Porzellanfiguren aus einem Geschäft.

Zwei Figuren der Meißner Affenkapelle © dpa (Archiv)

Meißen. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag aus einem Antiquitätengeschäft an der Meißner Burgstraße ein wertvolles Porzellanensemble. Die Täter hebelten die Eingangstür zu dem Geschäft auf und zerstörten die Glasscheibe einer Vitrine. Aus dieser stahlen sie rund 20 Figuren der sogenannten „Meißner Affenkapelle“ im Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro. Weitere Figuren in der Vitrine wurden bei dem Einbruch beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 4 weiter Skoda gestohlen Coswig. Übers Wochenende stahlen Unbekannte einen blauen Skoda Fabia von der Neucoswiger Straße. Der Wert des im Oktober 2007 erstmals zugelassenen Wagens wird mit 4.500 Euro beziffert. Zusammenstoß am Morgen Riesa. Am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr stießen auf der Kreuzung Weidaer Straße/Canitzer Straße ein Seat Leon (Fahrer 56) und ein Mercedes Sprinter (Fahrer 49) zusammen. Verletzt wurde niemand. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 6.000 Euro. Auf Vordermann aufgefahren Riesa. Ein Mercedes (Fahrer 37) und ein Skoda (Fahrerin 51) waren am Montag gegen 18.45 Uhr auf der Lauchhammerstraße unterwegs. In Höhe einer Tankstelle musste der Mercedes verkehrsbedingt halten. Die 51-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 12.000 Euro. Versuchter Autodiebstahl Thiendorf. Unbekannte öffneten gewaltsam einen Audi A6, der auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Am Fiebig stand. Das wurde am Montag gegen 9.45 festgestellt. Die Kriminellen entfernten das Zündschloss und beschädigten dabei auch die Innenraumverkleidung. Der offensichtliche Versuch, den zwölf Jahre alten Wagen zu stehlen, misslang jedoch.

zur Startseite