Meißens Schüler brauchen Platz Stadtrat Tücks regt an, den Bedarf bis September genauer zu berechnen, damit die Kosten nicht plötzlich explodieren.

Auf dem Areal der Questenbergschule soll die neue Grundschule entstehen. © Claudia Hübschmann

Meißen bekommt eine dringend benötigte neue Grundschule. Als Standort legten sich Stadträte auf das Areal an der Questenbergschule fest. Aber wie viele Schulen benötigt die Stadt in den kommenden Jahren? Diese Frage stellt Stadtrat Wolfgang Tücks (ULM) Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) in einem Schreiben. Es müsse zügig geklärt werden, was in dieser Hinsicht auf die Kommune zukomme und wie viel Geld für ggf. neu zu bauende Schulen ausgegeben werden müsste. „Nach einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung wird es in Deutschland in acht Jahren 8,3 Millionen Schüler geben. Das sind über eine Million mehr als von den Kultusministern der Länder bisher offiziell prognostiziert“, so Tücks in dem Schreiben, das der SZ vorliegt. Meißen zähle in Sachsen zu den wachsenden Städten, sodass von steigenden Schülerzahlen auszugehen sei. Deshalb stellt der Stadtrat die Frage, ob die Planungen zum Schulhausbau den neuen Herausforderungen noch gerecht werden. Eine Nachjustierung hätte erhebliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt für die nächsten Jahre, so Tücks. „Ich rege daher an, diese Thematik auf die nächste Sitzung des Verwaltungsausschusses am 13. September zu setzen. Bis dahin sollte es der Verwaltung möglich sein, die neuen Prognosen zu prüfen und auf Meißen umzurechnen.“ Nur auf dieser Grundlage lasse sich der bauliche Handlungsbedarf bewältigen. Des Weiteren regt Tücks an, auch die Mitglieder des Sozial- und Kulturausschusses zu der September-Sitzung einzuladen.

„Meißen wird als Wohnstandort gerade auch für junge Familien mit Kindern immer attraktiver. Daraus erwächst für die Kommunalpolitik die Verantwortung für moderne und ausreichend dimensionierte Schulgebäude Sorge zu tragen“, schließt der Stadtrat seinen Vorschlag ab. (SZ/mhe)

