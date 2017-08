Kanuslalom Meißens Kanuten dominieren Bei der Landesmeisterschaft der Schüler in Rödern gehen gleich zehn Titel in die Domstadt.

Auf Helene Schneider konnten sich die Meißner erneut verlassen: Drei Siege gingen auf ihr Konto. © Archiv/Claudia Hübschmann

Am Samstag fanden die Landesmeisterschaften der Schüler im Kanuslalom in Rödern statt. Zuschusswasser und eine mit großem Aufwand von den Sportlern des Coswiger Kanuvereins hergerichtete Strecke verlangten von den Jüngsten bereits viel fahrerisches Können ab. Die Slalom-Kanuten aus Meißen zeigten sich sehr leistungsstark und gewannen mit 110 Puh kten die Gesamtwertung vor Leipzig (79 Punkte) und Radebeul (14 Punkte). 10 Landesmeistertitel, 6 Vizemeistertitel und fünf Mal Bronze gingen in die Domstadt.

Til Fröhlich steigerte sich im 2. Lauf im Canadier-Einer (männl. Schüler A), fuhr fehlerfrei und erkämpfte die Goldmedaille. Jonas Schumann holte im gleichen Rennen Bronze. Einen 3-fach-Erfolg gab es im Rennen der männlichen Schüler B im C1. Maximilian Herrschuh fuhr nach verpatztem 1. Lauf an die Spitze und holte Gold vor Hugo Jahn und Moritz Schmidt. Im C1 der weiblichen Schüler erkämpfte Lena Götze im A-Bereich die Silbermedaille und Helene Schneider siegte bei den B-Schülern.

Stark auch die Leistung von Jonas Schumann bei den männlichen Schülern A K1, der mit der Tagesbestzeit aller Starter den Landesmeistertitel holte. Im K1 der männlichen Schüler B holte Hugo Jahn Bronze.

Landesmeister wurden außerdem Helene Schneider (weibl. Schüler B K1), Fröhlich-Schumann (männl. Schüler A C2), Jahn-Schmidt (männl. Schüler B C2), Götze-Schneider (weibl. Schüler A C2) und Helene Gensior (weibl. Schüler C K1). Hier musste sich Ashley Heinecke mit einem hauchdünnem Rückstand von 0,05 s mit der Silbermedaille zufrieden geben.

Bei den männl. Schülern C K1 wurde Marc Streck Zweiter und Finley Fischer steigerte sich im 2. Lauf enorm und fuhr dadurch noch auf den Bronzerang.

In den Mannschaftswettbewerben siegten Schumann-Fröhlich-Jahn (männl. Schüler 3 x K1). Silber holten Schneider-Götze-Heinecke (weibl. Schüler 3 x K1) und Streck-Jahn-Fröhlich (männl. Schüler 3 x C1). Die C1-Mannschaft der Renngemeinschaft Sachsens mit Götze-Rappe-Schneider belegte noch den 3. Platz.

