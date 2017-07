Meißens hässlichste Haltestelle Während am Stadtrand viel Geld für das Studentenwohnheim ausgegeben wird, bleibt das Umfeld trist – besonders für Gäste, die auf den Bus warten.

Die Bushaltestelle „Baumschule“ in Meißen-Bohnitzsch verfällt. Eine kurzfristige Lösung gibt es nicht. Die Stadt kündigt zumindest an, zu prüfen, ob hier die Sicherheit ausreichend gewährleistet sei. Der überlaufende Mülleimer wird anscheinend oft illegal zum Abladen von privatem Haushaltsmüll genutzt. © Claudia Hübschmann

Es geht voran an den beiden Fünfgeschossern unweit der Bundesstraße 101 kurz nach dem Ortseingang in Meißen-Bohnitzsch. Hier sollen bald wieder Studenten der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung (FHSV) in sanierten Wohnheimen untergebracht werden. Seit 1993 ist die Anlage mit insgesamt 300 Plätzen in Betrieb, wurde zwischenzeitlich als eine der zentralen Erstaufnahmen des Freistaats für Asylbewerber genutzt. Nun werden nicht nur Fassade, Zimmer und Sanitäranlagen erneuert, sondern auch der Außenbereich aufgehübscht.

Für den bald modernisierten Block gibt der Freistaat insgesamt drei Millionen Euro aus. Dadurch soll ein Teil der derzeit 540 Meißner Studenten in Zukunft bestmöglich untergebracht werden. Die aufwendigen Arbeiten bringen es allerdings nicht mit sich, dass auch die unmittelbare Nachbarschaft des Wohnheims profitiert. Die ehemaligen Kasernengebäude gegenüber verfallen weiterhin. Gleiches gilt für die Bushaltestelle „Meißen Baumschule“, die sich gleich gegenüber der Kaserne an der B 101 befindet. Morsche und abgebrochene Holzverschläge, kaputte Dachlatten, ein überfüllter Müllbehälter, auf dem Boden Dreck und Unkraut. „Es ist nicht gerade einladend, hier in den Bus zu steigen“, sagt ein Fahrgast. Ihn wundert, dass sich an der Haltestelle nichts tut. Dabei wird sie von durchaus wertvollen Blöcken aus Meißner Granit gestützt.

„Das Wartehäuschen hätte richtig Potenzial, könnte mit wenigen Handgriffen ganz anders wahrgenommen werden“, so der Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs. Der Ruheständler, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wundert sich, dass der Besitzer nichts unternimmt – wo doch wenige Meter weiter gerade Häuser für viel Geld modernisiert werden. Aber dort investiert der Freistaat. Doch wer hat sich um die „hässliche“ Haltestelle zu kümmern?

Die an dem Haltestellen-Schild prangenden Verkehrsgesellschaften Meißen (VGM) und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO)? Die Stadt Meißen oder ein Privatier? Nachgefragt bei Stadtsprecherin Katharina Reso heißt es zu dem verwahrlosten Wartehäuschen: „Es befindet sich auf einem Privatgelände. Dennoch fühlt sich die Stadt hier verantwortlich.“ Deshalb wolle man kurzfristig prüfen, ob zum Zustand der Behausung Sicherheitsbedenken bestünden. Der Papierkorb werde einmal pro Woche geleert. „Offenbar wird er hin und wieder zur illegalen Entsorgung von Hausmüll genutzt“, sagt Reso. Allgemein werde es in den kommenden Jahren „in jedem Fall“ positive Veränderungen an der gesamten Verkehrssituation geben. So gäbe es eine Vereinbarung zum Ausbau des Rad- und Gehweges entlang der B101, die gemeinsam mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr und der Nachbargemeinde getroffen worden sei.

Auch im Bereich zwischen der Bushaltestelle und den Studentenwohnheimen befinden sich zwei ruinöse Wohnhäuser. Sie hatten zu DDR-Zeiten Militärbediensteten als Behausung gedient. Leer stehen sie seit vielen Jahren und bilden – gänzlich unsaniert – einen unschönen Kontrast zu den Wohnblöcken der Studenten. Beide Häuser haben unterschiedliche Besitzer. So prangert an einem ein Banner „Zu verkaufen“, eine Telefonnummer und der Hinweis auf den Besitzer: Das sind die in Meißen nicht unbekannten Kienzle-Immobilien. In der Stadt bieten sie aktuell fünf teil- bis komplett sanierte Wohnhäuser zum Kauf an. Dazu zählt unter anderem das denkmalgeschützte Fabrikgebäude in der Obergasse 6. Das Haus an der Bundesstraße 101 ist in dem Online-Portfolio nicht enthalten, am vergangenen Montagnachmittag niemand telefonisch zu erreichen.

Anders bei dem Wohnhaus daneben. Dieses gehört seit einigen Jahren einem Österreicher namens Ronald Leopoldi. Dessen GmbH „Leo Immobilien“ befindet sich in Wien. Die an dem Haus angebrachte Telefonnummer ist die seiner Frau, die Interessenten weiter vermittelt. Noch habe es keine aussichtsreichen Gespräche mit potenziellen Käufern gegeben, sagt sie. Wie viel ihr Mann vor einigen Jahren für das Haus ausgegeben hatte, wisse sie nicht.

