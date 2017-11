Meissener soll Chinesen nach Sachsen locken Das „beste Porzellan der Welt“ wirbt in Asien. Von dort kommen Bosch-Waschmaschinen.

Winke, winke: Rund 1 000 Euro kostet eine echte Meissener Katze in Schanghai. Aus Interessenten werden Touristen. © SMWA/Ronald Bonß

Die kleine Katze winkt die Besucher fröhlich zu sich heran und zaubert gleich ein Lächeln auf ihre Gesichter. 8 888 Yuan soll der Glücksbringer aus Porzellan im exklusiven Meissen-Shop in Schanghai kosten. Umgerechnet sind das mehr als tausend Euro. „Wir haben extra eine Version mit einem chinesischen Spruch fertigen lassen, diese Katze gibt es wirklich nur hier“, erklärt Verkaufschefin Carol Yeh.

Die Acht ist die Glückszahl in China, und der hohe Preis soll auch die einzige Lizenz-Inhaberin für echtes Meissener Porzellan im Reich der Mitte glücklich machen. Vor zweieinhalb Jahren eröffnete Frau Yeh den exklusiven dreistöckigen Verkaufsraum mitten in der pulsierenden Wirtschaftsmetropole. Goldfarbe an den Wänden, glänzende Leuchter, edel ausgeleuchtete Vitrinen, gut gefüllt mit allem, was das weiße Gold aus Meißen zu bieten hat – vom Schmuckanhänger über Skulpturen, prunkvolle Gedecke, Vasen, Tapeten und Möbel. „Unsere Zielgruppe sind Chinesen, die nicht nur reich sind, sondern sich auch für Kultur und für Europa interessieren“, sagt Frau Yeh.

Dass sie dabei einen langen Atem braucht, weiß auch der Chef der Meissener Porzellanmanufaktur, Georg Nussdorfer, der extra für den Besuch einer sächsischen Delegation um Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Morgen eingeflogen ist. „Es gibt fast keine Markenbekanntheit für Meissen in China, wir müssen ganz von vorne beginnen“, sagt Nussdorfer. Fünf Jahre laufe der Lizenzvertrag für Frau Yeh nun erstmal. Dass in den Verkaufsräumen „auch noch Möbel rumstehen“, habe er zwar auch gesehen, sagt Nussdorfer. „Das wollen wir aber nicht mehr“, bekräftigt der gebürtige Österreicher die vor einigen Monaten eingeläutete Kehrtwende. Die Manufaktur hatte beschlossen, sich wieder ganz aufs Kerngeschäft rund ums Porzellan zu besinnen. Damit endete die umstrittene Philosophie, sich als Luxusmarke mit breitem Produktangebot anzubieten.

Elektroroller rasen lautlos heran

„Wir können stolz darauf sein, dass wir das beste Porzellan der Welt herstellen“, wirbt Nussdorfer kurz darauf vor rund 40 Gästen an diesem Tag feierlich bei Häppchen und Sekt. Meissen hilft Sachsen, sogar als Werbekulisse: Der Freistaat hat an diesem Tag chinesische Reiseveranstalter zu einer Präsentation in den Meissen-Shop eingeladen, auch der größte staatliche Anbieter ist gekommen und lockt mit einem Riesenmarkt. Die Chinesen sind extrem reisefreudig, haben den Deutschen vor fünf Jahren sogar den Titel „Reiseweltmeister“ abgejagt. Rund 60 000 chinesische Touristen entdeckten Sachsen im vergangenen Jahr. Dresden und Leipzig sind bereits fester Bestandteil vieler Städtereisen. Doch Sachsen hat mehr zu bieten. „Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt, auch in der Sächsischen Schweiz und im Erzgebirge“, wirbt Sachsens Wirtschaftsminister um mehr Gäste aus dem Reich der Mitte.

Schanghai ist eine Stadt, die vor allem in den vergangenen 30 Jahren in den Himmel wächst, nahezu sinnbildlich für das Riesenreich. Hochhaus-Gebirge, so weit der Horizont reicht, Schnellstraßen auf Stelzen, Schnellzüge verbinden eine der am schnellsten wachsenden Metropolen mit rund 30 Millionen Einwohnern mit anderen Boom-Regionen. Leuchtende Reklame, schrille Werbebanner, Luxusmarken wie im Westen – da fragt sich der Besucher, was an China kommunistisch ist. Elektroroller sirren durch die Stadt, rasen von hinten heran, ohne dass man sie hört. Und die Dichte der Elektro-Fahrzeuge, vor allem von Teslas, ist deutlich höher als in Europa.

Rasend schnell wird hier die Zukunft gelebt. Und das hat System, der Staat forciert die technologische Jagd. Beispiel Nanjing: Dort haben sich in einem Technologiepark mit Status einer Sonderwirtschaftszone Dutzende von Unternehmen angesiedelt. Unbürokratisch und mit starker Unterstützung der lokalen und regionalen Politik. Einer der Schwerpunkte ist die Automobilindustrie. Bosch hat dort ein Werk für Sensoren und elektrische Lenkgetriebe mit rund 400 Mitarbeitern. „Eine imposante Zone“, lobt Dulig die lokalen Politiker. Die wiederum kennen Sachsens Stärken genau und sind an weiteren Kooperationen vor allem in Automobilbau und Batteriefertigung interessiert.

Nur zwei Kilometer entfernt fertigt Bosch Waschmaschinen, Trockner und andere Haushaltsgeräte, rund eine Million Stück pro Jahr, davon viele auch für den deutschen Markt. Die Gäste aus Sachsen sind beeindruckt. „Ich glaube, wir müssen ganz schön Gas geben, wenn wir da noch mithalten wollen“, sagt Egbert Petrick von der Pewo Energietechnik aus Elsterheide am Abend nachdenklich. Am Freitag endet die sternförmige Werbetour der größten sächsischen Wirtschaftsdelegation, die jemals nach China gereist ist.

