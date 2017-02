Meissener Porzellan gestohlen Am Mittwochvormittag stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Neben teurem Porzellan nahmen sie weitere wertvolle Gegenstände mit.

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochvormittag in eine Einfamilienhaus an der Pollmerallee in Großenhain einbrochen. Die Diebe durchsuchten sämtliche Räume des Hauses und nahmen neben Meissener Porzellan verschiedene Münzen, mehrere ältere Fotoapparate sowie Silberbesteck mit. Der wert des Diebesgutes summiert sich laut Polizei auf mindestens 3000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 2 weiter Radlerin bei Unfall verletzt Nünchritz. Eine 65-Jährige war am Mittwochvormittag mit ihrem Fahrrad auf der Nordstraße in Nünchritz in Richtung Glaubitzer Straße unterwegs. An der Kreuzung Wiesentorstraße stieß sie mit einem von rechts kommenden BMW zusammen und verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.700 Euro beziffert. Diebe im Einkaufsmarkt Weinböhla. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in einen Einkaufsmarkt an der Dresdner Straße in Weinböhla ein. Dabei lösten die Täter die Alarmanlage des Geschäftes aus und flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

